Loạt xe VinFast được người Việt mong chờ có gì đáng chú ý?

(GLO)- Thông tin và hình ảnh rò rỉ của một số mẫu xe mới từ VinFast liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Trong đó, VF 8 Premium, VF Wild, VF 6 Facelift và 1 mẫu SUV cỡ lớn đang thu hút sự quan tâm, dù chưa được hãng xác nhận.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và thông tin được cho là liên quan đến các mẫu xe VinFast mới. Một số sản phẩm được đồn đoán là phiên bản nâng cấp của xe đang bán, trong khi những mẫu khác có thể là sản phẩm hoàn toàn mới.

VinFast hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức đối với các thông tin này. Vì vậy, tên gọi, thiết kế, trang bị, hệ truyền động và thời điểm ra mắt của những mẫu xe được nhắc đến vẫn có thể thay đổi.

VF 8 Premium có thể được bổ sung nhiều trang bị

Sau khi VinFast VF 8 thế hệ mới mở bán, thông tin về một phiên bản cao cấp hơn mang tên VF 8 Premium bắt đầu được người dùng quan tâm.

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa mở bán, thông tin về một phiên bản cao cấp hơn mang tên VF 8 Premium bắt đầu được người dùng quan tâm. Ảnh: VinFast/VnExpress

Một số nguồn tin cho rằng, VinFast có thể sớm tung ra phiên bản cao hơn của mẫu SUV này. VF 8 Premium được kỳ vọng có một số trang bị như đóng, mở cửa bằng thẻ NFC, ghế bọc da chỉnh điện và hệ thống nội thất được nâng cấp theo hướng sang trọng hơn, chú trọng trải nghiệm của hành khách phía sau.

Tuy nhiên, VinFast chưa xác nhận thông tin về VF 8 Premium. Trong khi đó, VF 8 thế hệ mới đã được VinFast công bố và bán tại Việt Nam. Mẫu xe sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 170 kW, tương đương 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm, hệ dẫn động cầu trước và bộ pin 60,13 kWh. Phạm vi hoạt động được công bố khoảng 500 km theo chu trình NEDC.

VF Wild được đồn đoán dùng hệ truyền động EREV

VF Wild là một trong những mẫu xe được cộng đồng quan tâm nhiều nhất trong danh mục sản phẩm tương lai của VinFast.

Mẫu bán tải VF Wild được người dùng mong chờ sớm mở bán trong năm nay. Ảnh: VinFast/Znews

Mẫu bán tải này từng được VinFast giới thiệu dưới dạng concept. Gần đây, hình ảnh được cho là phiên bản thương mại của Wild tiếp tục xuất hiện và được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe có thể sử dụng hệ dẫn động cầu trước cùng động cơ lai EREV, hướng tới khả năng di chuyển đường dài.

Nếu sử dụng cấu hình EREV, động cơ đốt trong sẽ đóng vai trò phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống pin, trong khi xe được dẫn động bằng mô-tơ điện. Cách bố trí này có thể giúp giảm bớt lo ngại về phạm vi hoạt động khi xe di chuyển đường dài.

Trước đó, phiên bản thương mại của mẫu bán tải này được cho là có nhiều khả năng sẽ ra mắt trong quý IV/2026 và sản xuất trong nước. VinFast khi đó chưa đưa ra bình luận về thông tin mở bán.

Ở bản concept, VF Wild có chiều dài 5.324 mm, rộng 1.997 mm và được định vị ở phân khúc bán tải cỡ trung. Thiết kế xe được VinFast và công ty GoMotiv của Australia hợp tác phát triển. Nếu được đưa vào sản xuất, Wild sẽ là mẫu bán tải đầu tiên của VinFast và giúp hãng tham gia vào một phân khúc hiện có các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

VF 6 Facelift lộ nhiều thay đổi ngoại thất

1 mẫu xe khác đang được chú ý là VF 6 Facelift, được cho là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của VF 6.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, kiểu dáng tổng thể của xe vẫn tương tự VF 6 hiện hành nhưng một số chi tiết ngoại thất được thay đổi.

Nhiều nguồn tin cho rằng, VinFast sẽ sớm mở bán VF 6 Facelift trong thời gian tới. Ảnh: Znews

Đáng chú ý là cụm đèn hậu được cho là chuyển từ thiết kế kéo ngang sang dạng đặt dọc. Tay nắm cửa vật lý dường như được thay bằng kiểu ẩn, trong khi họa tiết mâm xe cũng có sự thay đổi.

Các chi tiết này khá trùng khớp với 1 bản công bố sở hữu công nghiệp mà VinFast từng đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái. Dù vậy, VinFast chưa xác nhận VF 6 Facelift, cũng chưa công bố thông tin về thời điểm ra mắt, giá bán hay thông số kỹ thuật của mẫu xe này.

VF 6 hiện được bán với 2 phiên bản Eco và Plus. Bản Eco có công suất 174 mã lực, trong khi bản Plus đạt 201 mã lực.

SUV cỡ lớn mới xuất hiện qua hình ảnh chạy thử

Không chỉ những mẫu xe đang bán, 1 mẫu SUV cỡ lớn được cho là của VinFast cũng gây chú ý sau khi hình ảnh xe chạy thử xuất hiện trên mạng xã hội.

Mẫu SUV fullsize mới từ VinFast sắp xuất hiện, được dự đoán là VF 9 nâng cấp. Ảnh: IP Vietnam/Znews

Những hình ảnh được đăng tải trong tháng trước cho thấy 1 chiếc SUV cỡ lớn đang được ngụy trang trong quá trình thử nghiệm. So với VF 9 hiện hành, mẫu xe này có thiết kế góc cạnh hơn và khoảng sáng gầm lớn hơn.

Một số chi tiết ngoại thất của xe được cho là khá tương đồng với hình ảnh thiết kế đã được công bố trong hồ sơ sở hữu công nghiệp đăng ký dưới tên VinFast.

Từ những hình ảnh này, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, đây có thể là VF 9 thế hệ mới hoặc một mẫu SUV full-size nằm ở phân khúc cao hơn. Khả năng mẫu xe sử dụng hệ truyền động EREV cũng được đặt ra. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự đoán và VinFast chưa xác nhận tên gọi, hệ truyền động hay thời điểm ra mắt của mẫu SUV này.