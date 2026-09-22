Môtô Trung Quốc 150 mã lực, khung carbon, giá gần 540 triệu đồng

(GLO)- ZX Motor 820RR-RS gây chú ý tại Triển lãm xe máy Trung Quốc 2026 với công suất gần 150 mã lực, trọng lượng khô 182 kg và hàng loạt chi tiết bằng titan, magie cùng sợi carbon. Mẫu sportbike có giá niêm yết tương đương khoảng 536 triệu đồng.

ZX Motor vừa giới thiệu mẫu sportbike 820RR-RS 2027 tại Triển lãm xe máy Trung Quốc 2026. Với định hướng cạnh tranh trong phân khúc mô tô thể thao hiệu suất cao, mẫu xe được trang bị động cơ 3 xi-lanh dung tích 818,8 cc, công suất tối đa 150 mã lực cùng nhiều công nghệ có nguồn gốc từ đường đua.

Theo công bố của nhà sản xuất, ZX Motor 820RR-RS có giá niêm yết 138.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 536,44 triệu đồng. Xe dự kiến được bàn giao từ tháng 12.

Bên cạnh bản 820RR-RS dành cho đường phố, ZX Motor còn giới thiệu phiên bản 820RR-RC dành riêng cho đường đua với giá 128.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 497,57 triệu đồng. Do được phát triển thuần túy cho đường đua, 820RR-RC không được phép đăng ký lưu hành trên đường phố. Hãng dự kiến bắt đầu giao phiên bản này từ tháng 11.

Động cơ 150 mã lực, giới hạn vòng tua gần 15.000 vòng/phút

Trung tâm sức mạnh của 820RR-RS là động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 818,8 cc, cho công suất tối đa 150 mã lực tại 13.500 vòng/phút. Giới hạn vòng tua của động cơ được đặt ở mức 14.750 vòng/phút, trong khi tỷ số nén đạt 14:1.

Thông số này cho thấy ZX Motor tập trung vào khả năng vận hành ở dải tua cao, phù hợp với định hướng thể thao của mẫu xe.

Đáng chú ý, hãng sử dụng hơn 300 chi tiết bằng titan trên động cơ. Thanh truyền, van, vòng piston và nhiều bu-lông được chế tạo từ vật liệu này nhằm giảm khối lượng, đồng thời tăng khả năng chịu tải khi động cơ hoạt động ở vòng tua cao.

ZX Motor là thương hiệu mới được thành lập vào năm 2024. Hãng định hướng xây dựng hình ảnh trong phân khúc mô tô hiệu suất cao bằng cách đưa nhiều công nghệ từ đường đua lên các mẫu xe thương mại. Theo ZX Motor, 820RR-RS được phát triển với kinh nghiệm từ chương trình thi đấu WSBK, qua đó mang nhiều đặc tính của mô tô đua chuyên nghiệp.

Khung nhôm, khung phụ magie, thân vỏ carbon

Không chỉ động cơ, ZX Motor còn tập trung giảm trọng lượng cho toàn bộ kết cấu xe. 820RR-RS sử dụng khung chính bằng nhôm đúc, khung phụ bằng hợp kim magie và phần vỏ bên ngoài bằng sợi carbon.

Nhờ đó, trọng lượng khô của xe chỉ ở mức 182 kg. Với công suất 150 mã lực, tỷ lệ công suất trên trọng lượng đạt khoảng 0,82 mã lực/kg.

Hệ thống phanh cũng được phát triển theo hướng hiệu suất cao. Phía trước sử dụng kẹp phanh Brembo 4 piston, kết hợp đĩa phanh đôi dạng nổi đường kính 330 mm và xi-lanh phanh chính RCS. Phía sau là kẹp phanh 2 piston cùng đĩa phanh đường kính 220 mm.

Hệ thống treo sử dụng giảm xóc KYB có khả năng điều chỉnh hoàn toàn. Phuộc trước được phủ DLC nhằm giảm ma sát và tăng độ bền bề mặt.

Công nghệ điện tử phong phú

ZX Motor 820RR-RS được trang bị gói điện tử khá toàn diện, gồm bướm ga điện tử, cảm biến quán tính 6 trục IMU, ABS hỗ trợ khi vào cua, sang số nhanh hai chiều và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS với nhiều cấp độ.

Xe cũng có hệ thống hỗ trợ khởi động, ly hợp thủy lực cùng nhiều chế độ hỗ trợ người lái, cho phép người sử dụng khai thác sức mạnh động cơ trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Ở nhóm tiện nghi, mẫu sportbike này sở hữu hệ thống khởi động không cần chìa khóa, kiểm soát hành trình, cảm biến giám sát áp suất lốp, màn hình màu 6,2 inch và khả năng kết nối Internet.

Hệ thống ống xả bằng titan kết hợp với ống pô Termignoni, góp phần giảm khối lượng và tạo âm thanh đặc trưng cho mẫu mô tô hiệu suất cao.

Lốp sau rộng 200 mm

ZX Motor trang bị cho 820RR-RS bộ lốp Pirelli V4SP, trong đó lốp sau có kích thước lên tới 200 mm. Kết hợp với thân xe thấp, bề ngang lớn và nhiều chi tiết khí động học, mẫu sportbike mang thiết kế đặc trưng của dòng superbike.

Với giá niêm yết khoảng 536 triệu đồng tại Trung Quốc, ZX Motor 820RR-RS được định vị trong nhóm mô tô thể thao hiệu suất cao, tập trung vào sự kết hợp giữa công suất lớn, trọng lượng thấp và các công nghệ có nguồn gốc từ đường đua.