Honda ra mắt xe tay ga 150cc nhiều công nghệ, giá từ 52 triệu đồng

(GLO)- Sundiro Honda NS150ES 2027 ra mắt tại Trung Quốc với động cơ 150cc, ABS 2 kênh, TCS, màn hình TFT 7 inch và camera hành trình, giá từ khoảng 51,95 triệu đồng.

Sundiro Honda vừa giới thiệu NS150ES 2027 tại Trung Quốc, hướng đến khách hàng cần một mẫu xe tay ga 150cc vừa linh hoạt trong đô thị vừa phù hợp cho những chuyến đi dài.

Mẫu xe sở hữu thiết kế thanh lịch, kích thước 1.982 x 742 x 1.160 mm, chiều cao yên 755 mm và trọng lượng 141 kg. NS150ES có hai phiên bản STD và Pro, trong đó bản Pro được nâng cấp giảm xóc sau dạng túi khí thích ứng. Xe cũng có tùy chọn thùng sau 40 lít dành cho người thường xuyên đi xa.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở trang bị an toàn. NS150ES được trang bị ABS 2 kênh, kiểm soát lực kéo TCS và hệ thống giám sát áp suất lốp. Đây là những tính năng giúp tăng khả năng kiểm soát xe trong các tình huống phanh gấp hoặc đường trơn trượt.

Về công nghệ, xe sở hữu màn hình TFT 7 inch, Smart Key, kết nối T-Box và hai cổng sạc USB Type-A/Type-C công suất 20W. Đặc biệt, Honda tích hợp sẵn camera hành trình có khả năng ghi hình khoảng 7 giờ và tự động khóa video khi phát hiện va chạm.

NS150ES 2027 sử dụng động cơ SH-EP150, dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch, công suất 15,5 mã lực và mô-men xoắn 14,4 Nm. Xe có hệ thống I-Stop, khởi động ACG và bình xăng 8,2 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 2,3 lít/100 km, cho phạm vi hoạt động hơn 370 km.

Mẫu xe cũng được tối ưu cho đường dài với gác chân rộng, không gian để chân thoải mái và khoang chứa đồ dưới yên đủ cho một mũ bảo hiểm 3/4 cùng vật dụng cá nhân.

Tại Trung Quốc, Honda NS150ES 2027 có giá từ 13.380 nhân dân tệ, tương đương khoảng 51,95 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Pro kèm thùng sau có giá khoảng 63,21 triệu đồng.

Với mức giá chưa tới 52 triệu đồng, NS150ES gây chú ý nhờ động cơ 150cc cùng loạt trang bị như ABS 2 kênh, TCS, TFT 7 inch và camera hành trình, trở thành một trong những mẫu xe đáng chú ý trong phân khúc tay ga 150cc.