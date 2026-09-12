Mô tô được ví như "Rolls-Royce" hai bánh, sản xuất giới hạn chỉ 300 chiếc

Aston Martin và Brough Superior, hai thương hiệu lâu đời của Anh, từng hợp tác phát triển AMB 001 và AMB 001 Pro dành riêng cho đường đua. Trong khi AMB 002 hướng tới khách hàng tìm kiếm một mẫu mô tô hiệu suất cao để di chuyển trên đường phố, đồng thời đáp ứng nhu cầu của những nhà sưu tầm xe với số lượng giới hạn.

Cung cấp sức mạnh cho AMB 002 là động cơ V-Twin góc 88 độ, dung tích 1.083cc, sử dụng cơ cấu DOHC 8 van và làm mát bằng chất lỏng. Động cơ sản sinh công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp.

Thay vì tập trung vào khả năng tạo công suất ở vòng tua cao, hệ thống động lực được thiết lập để cung cấp mô-men xoắn tốt ở dải tua thấp và trung bình, phù hợp hơn với điều kiện vận hành trên đường phố.

Động cơ được thiết kế, chế tạo và lắp ráp tại cơ sở của Brough Superior ở Toulouse, Pháp. Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe là bộ khung chính Titanium Backbone được gia công CNC từ titan, có trọng lượng chỉ khoảng 5 kg. Động cơ đồng thời tham gia vào kết cấu chịu lực, trong khi khung phụ phía sau sử dụng vật liệu nhôm.

Việc kết hợp khung titan với nhiều chi tiết bằng sợi carbon giúp trọng lượng toàn xe được duy trì ở mức 190 kg. Aston Martin và Brough Superior cũng phân bổ trọng lượng theo tỷ lệ 50:50 giữa hai bánh, nhằm cải thiện khả năng cân bằng và kiểm soát khi vận hành.

Phần thân xe sử dụng nhiều chi tiết bằng sợi carbon, bao gồm cả bình nhiên liệu. Thiết kế tập trung khối lượng về gần khu vực trung tâm nhằm hạ thấp trọng tâm, hỗ trợ khả năng chuyển hướng. Hai bên thân xe có các khe thông gió hình lưỡi liềm, vừa hỗ trợ làm mát động cơ vừa kiểm soát luồng không khí.

AMB 002 cũng sở hữu hệ thống treo trước khác biệt so với phần lớn mô tô thể thao hiện nay. Xe sử dụng kết cấu Fior-type Double Wishbone thay cho phuộc ống lồng hoặc phuộc USD. Hệ thống này kết hợp các tay đòn kép với giảm xóc đơn và có khả năng hạn chế hiện tượng chúi đầu khi phanh. Hành trình treo trước đạt 100 mm, có thể điều chỉnh Preload và Rebound. Phía sau sử dụng gắp nhôm CNC cùng giảm xóc đơn Monoshock hành trình 124 mm, cũng có khả năng điều chỉnh.

Hệ thống phanh trước gồm phanh đĩa kép 320 mm kết hợp cùm phanh Radial Mount 4 piston, trong khi bánh sau sử dụng đĩa đơn 230 mm và cùm phanh 2 piston. Xe được trang bị vành nhôm gia công 17 inch, đi kèm lốp trước 120/70 ZR17 và lốp sau 190/55 ZR17. Chiều dài cơ sở đạt 1.472 mm và chiều cao yên 875 mm.

Về thiết kế, AMB 002 tiếp tục sử dụng nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ các mẫu ô tô Aston Martin. Đường gân Side Strake đặc trưng được tích hợp vào phần quây bên, trong khi cụm đèn hậu Light Blades mang ảnh hưởng từ các mẫu xe hiệu năng cao như Vulcan, Valkyrie và Valhalla. Hệ thống khóa thông minh, nút khởi động có đèn nền và yên bọc da chế tác thủ công cũng được trang bị nhằm duy trì phong cách cao cấp của thương hiệu.

Aston Martin và Brough Superior dự kiến chỉ sản xuất 300 chiếc AMB 002 trên toàn cầu theo phương thức thủ công. Mẫu xe đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng và dự kiến những chiếc đầu tiên được bàn giao từ quý III/2027. Giá bán hiện chưa được hai thương hiệu công bố.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)