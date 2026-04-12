MV Agusta trình làng Rush Titanio, giá gần 1,4 tỷ đồng

(GLO)- MV Agusta vừa trình làng Rush Titanio, phiên bản mới của thương hiệu mô tô Italy lừng danh. Mẫu hyper naked giới hạn mới nhất của hãng bên cạnh thiết kế ấn tượng, tích hợp những trang bị hàng đầu.

MV Agusta giới thiệu Rush Titanio mới, phiên bản streetfighter giới hạn được phát triển dựa trên Brutale 1000RR. Chỉ được sản xuất 300 chiếc, Rush Titanio được đặt tên theo các chi tiết làm từ titanium phay xước, đồng thời sở hữu phối màu đen kết hợp bạc Argento Magnum, điểm xuyết các chi tiết Blu Titanio.

Titanio tiếp nối phiên bản màu xám, đồng và đỏ ra mắt năm 2020, phiên bản Rush Army lấy cảm hứng quân đội với màu xám, họa tiết vàng vào năm 2021 và Rush Mambo màu đỏ đen năm 2024. Sau một quãng gián đoạn ngắn, dòng Rush trở lại vào năm 2026.

Rush Titanio là sự kết hợp của nhiều chi tiết làm từ sợi carbon với bề mặt dệt twill, tạo sự tương phản với các bề mặt nhôm anodized được sơn xanh bóng cao cấp, cùng các chi tiết titanium hoàn thiện phay xước. Kim loại này cũng được sử dụng cho ống pô Arrow slip-on mới, được phát triển riêng dành cho dòng Rush.

Phần nắp trên của bình xăng và yên bọc Alcantara còn được trang trí bằng các sơ đồ cấu trúc phân tử của các hợp chất titanium (những họa tiết này cũng trông hơi giống bông tuyết). Titanium cũng được sử dụng để chế tạo các giá đỡ cho đèn pha và màn hình TFT, cũng như toàn bộ ốc vít cố định chắn bùn trước và tất cả các chi tiết làm từ titanium.

Rush Titanio sử dụng trang bị của Brembo cho cả bánh trước và sau. Phía trước là cặp đĩa phanh kích thước 320 mm đi kèm heo phanh Stylema 4 piston, trong khi phía sau là đĩa đơn 220 mm với heo phanh 2 piston, đảm bảo hiệu quả hãm tốc mạnh mẽ và ổn định.

Nổi bật của Rush Titanio nằm ở hệ thống treo Öhlins Smart EC 3 bán chủ động thế hệ mới. Đây là một trong những mẫu xe đầu tiên được ứng dụng công nghệ này. Hệ thống tích hợp công nghệ Spool Valve, cho phép bộ chấp hành phản hồi nhanh hơn đáng kể, lên tới bảy lần so với thiết kế van kim truyền thống.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị phần mềm Event-Based Control, có khả năng phân tích hành vi điều khiển của người lái theo thời gian thực và phối hợp với các hệ thống hỗ trợ như ABS, kiểm soát lực kéo và kiểm soát bốc đầu, qua đó nâng cao độ chính xác và an toàn trong vận hành.

Động cơ dung tích 998cc, sử dụng 16 van titanium dạng radial cùng 4 thanh truyền titanium rèn, trong khi hệ thống ống xả Arrow cũng được chế tạo từ titanium. Những yếu tố này góp phần khẳng định vị thế của một phiên bản đặc biệt, hướng đến hiệu suất cao và trọng lượng tối ưu.

MV Agusta hiện vẫn chưa công bố thông tin kỹ thuật chi tiết, nhưng đã xác nhận động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5+. Phiên bản Rush trước đó có công suất 205 mã lực tại 13.000 vòng/phút, tuy nhiên chỉ đáp ứng tiêu chuẩn Euro5.

Rush Titanio có giá bán 44.900 euro, khoảng gần 1,4 tỷ đồng và dự kiến sẽ sản xuất từ tháng 7-2026.