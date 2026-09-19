VinFast chính thức ra mắt bán tải điện VF Wild, nhận đặt cọc từ ngày 25 đến 30-9

(GLO)- Ngày 19-9, VinFast chính thức giới thiệu VF Wild - mẫu bán tải điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam, với giá niêm yết từ 860 triệu đồng.

VF Wild là mẫu xe sử dụng hệ thống truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), hướng đến nhu cầu di chuyển đường dài và sử dụng đa dạng của người dùng.

VF Wild sở hữu thiết kế mạnh mẽ, bắt mắt. Ảnh: VF

Theo công bố, VinFast VF Wild có kích thước dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm và cao 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Xe được phát triển theo kiểu thân liền khối (unibody), khác với kết cấu khung rời phổ biến trên nhiều mẫu bán tải động cơ đốt trong hiện nay.

Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các mảng thân xe tạo hình cơ bắp. Cabin và thùng hàng được kết nối bằng những đường nét liền mạch, giúp tổng thể xe mang dáng dấp của một mẫu SUV hiện đại.

Hệ thống REEV cho phép xe vận hành bằng mô-tơ điện, trong khi động cơ đốt trong đóng vai trò hỗ trợ cung cấp năng lượng, giúp mở rộng phạm vi di chuyển và giảm lo ngại về việc phải tìm trạm sạc khi đi xa.

VF Wild được trang bị tính năng V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, phù hợp với hoạt động cắm trại hoặc sử dụng tại những khu vực thiếu nguồn điện.

Xe cũng được giới thiệu với trợ lý ảo 3.0, khả năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh, cập nhật phần mềm FOTA và theo dõi tình trạng pin.

Mẫu xe bán tải này từng được VinFast giới thiệu lần đầu tại triển lãm CES 2024 ở Las Vegas (Mỹ). Ảnh: VF

Xe sử dụng ghế thể thao. Hàng ghế thứ hai có lưng ghế ngả, khoảng để chân rộng và phần đệm đỡ đùi. Thiết kế sàn phẳng cũng giúp hành khách di chuyển, xoay trở dễ dàng hơn trong cabin.

Mẫu xe bán tải này từng được VinFast giới thiệu lần đầu tại triển lãm CES 2024 ở Las Vegas (Mỹ). Sau hơn 2 năm phát triển và hoàn thiện, VF Wild được đưa vào kế hoạch thương mại hóa tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng đối với các màu đen, đỏ và trắng; phiên bản màu bạc có giá 872 triệu đồng. VinFast dự kiến mở đặt cọc sớm từ ngày 25 đến 30-9-2026, với ưu đãi 61 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc trong thời gian này.