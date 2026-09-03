Jawa 42 FJ All Stars: Roadster 334 cc đậm chất hoài cổ, giá từ 55,6 triệu đồng

Jawa vừa giới thiệu phiên bản All Stars mới dành cho mẫu 42 FJ tại thị trường Ấn Độ.

Phiên bản nới thực chất là bản cập nhật màu sắc cùng bộ tem xe đặc biệt. Jawa 42 FJ All Stars tiếp tục giữ phong cách roadster với những đường nét hoài cổ kết hợp với các trang bị hiện đại.

Việc bổ sung màu sắc mới giúp xe có thêm nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài việc bổ sung màu sắc mới, xe vẫn tiếp tục duy trì các trang bị như phiên bản đang bán ra trên thị trường.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 334 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 29,17 PS và mô-men xoắn cực đại 29,62 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số 6 cấp.

Theo định hướng của nhà sản xuất, cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đủ sức đáp ứng nhu cầu di chuyển trên những cung đường rộng và dài.

Jawa 42 FJ All Stars sử dụng khung sườn dạng double cradle. Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng đường kính 41 mm, trong khi phía sau sử dụng hai giảm xóc với khả năng điều chỉnh tải trước theo năm mức. Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 320 mm và đĩa sau 240 mm, đi kèm ABS hai kênh nhằm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành.

Xe được trang bị bánh trước 18 inch và bánh sau 17 inch, kết hợp với lốp kích thước lần lượt 100/90 và 140/70. Cấu hình bánh xe này góp phần tạo tư thế vận hành ổn định nhưng vẫn duy trì khả năng linh hoạt cần thiết khi di chuyển trong môi trường đô thị. Jawa 42 FJ All Stars cũng sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, mức nhiên liệu, cấp số và thời gian.

Thiết kế ống xả kép tiếp tục là một trong những chi tiết giúp Jawa 42 FJ duy trì phong cách cổ điển. Cụm ống xả không chỉ tạo điểm nhấn về mặt hình thức mà còn góp phần làm cho tổng thể chiếc xe trở nên đặc trưng hơn khi kết hợp với bình xăng mang kiểu dáng hoài cổ và các họa tiết lấy cảm hứng từ quá khứ.

Tại thị trường Ấn Độ, Jawa 42 FJ All Stars được bán với mức giá từ 202.000 rupee - khoảng 55,6 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)