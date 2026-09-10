Royal Enfield Himalayan 440: Công thức huyền thoại thay đổi thế nào sau 10 năm?

Sau một thập kỷ, Royal Enfield Himalayan 440 trở lại với động cơ lớn hơn, hộp số 6 cấp cùng loạt nâng cấp thực dụng.

Sau 10 năm kể từ khi mẫu xe Himalayan 411 ra mắt, Royal Enfield chính thức giới thiệu phiên bản mới mang tên Himalayan 440. Sự kiện ra mắt diễn ra tại Ladakh, trong khuôn khổ sự kiện Himalayan Base Camp.

Himalayan 440 có giá khởi điểm 2,29 lakh Rupee (khoảng 63 triệu đồng), tương đương với mức giá của Himalayan 411 trước đây. Về thiết kế, mẫu xe mới vẫn giữ nguyên phong cách thực dụng và mạnh mẽ, sẵn sàng cho những chuyến hành trình dài. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba màu sắc: Đen Sela, Trắng Nelong và Nâu Mustang.

Điểm nổi bật của Himalayan 440 nằm ở động cơ 443cc, cho công suất 25,4 mã lực tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn 34 Nm tại 4.000 vòng/phút. So với Himalayan 411, mẫu xe mới có công suất tăng nhẹ từ 24,3 mã lực và mô-men xoắn 32 Nm. Mặc dù sự chênh lệch không lớn, nhưng mô-men xoắn đạt được ở vòng tua thấp hơn giúp xe dễ kiểm soát hơn, đặc biệt trên những đoạn đường xấu.

Một cải tiến quan trọng khác là hộp số 6 cấp, thay thế cho loại 5 cấp trên Himalayan 411, mang lại sự linh hoạt hơn khi vận hành và cảm giác thoải mái hơn trong những chuyến đi dài. Tuy nhiên, Himalayan 440 nặng hơn một chút, với trọng lượng 199kg, tăng 8kg so với phiên bản trước.

Hệ thống treo của xe gần như được giữ nguyên, với phuộc trước hành trình 200mm, giảm xóc sau 180mm và khoảng sáng gầm 220mm. Mẫu xe này vẫn sử dụng bánh trước 21 inch và bánh sau 17 inch, cùng chiều cao yên 800mm và bình xăng 15 lít.

Trang bị trên Himalayan 440 cũng được nâng cấp với đèn pha LED, bảng đồng hồ kết hợp kỹ thuật số và analog, hệ thống định vị Tripper, cổng USB Type-C, cùng phanh đĩa trước 300mm và phanh sau 240mm. Hệ thống ABS hai kênh tiêu chuẩn, trong đó ABS bánh sau có thể tắt khi cần thiết cho việc chạy địa hình.

Với mức giá 2,29 lakh Rupee, Himalayan 440 tiếp tục nằm trong nhóm xe adventure dễ tiếp cận, cạnh tranh với các mẫu như KTM 390 Adventure, BMW F 450 GS và Yezdi Adventure.

Tổng thể, Himalayan 440 không phải là một cuộc cách mạng so với người tiền nhiệm Himalayan 411. Royal Enfield đã giữ lại những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc của dòng xe, đồng thời nâng cấp những điểm quan trọng bên trong.

Sau 10 năm, Himalayan vẫn là một chiếc xe adventure thiên về sự thực dụng, với những cải tiến mới, Himalayan 440 có thể xem là một bước tiến vừa đủ thay vì một cuộc thay đổi toàn diện.

Theo Phan Hoàng (Người đưa tin)