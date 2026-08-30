Xe điện Lexus sắp có thay đổi "bước ngoặt"

Sau thời gian dài to ra chần chừ, Toyota và Lexus đang đẩy mạnh mở rộng danh mục xe điện. Trong đó, Lexus sẽ áp dụng phương pháp sản xuất mới góp phần giúp xe điện nhẹ và đi được xa hơn.

Theo Nikkei Asia, sẽ sản xuất một mẫu thế hệ tiếp theo tại nhà máy mới ở Thượng Hải, Trung Quốc. Hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể về mẫu xe này.

Nhưng nguồn tin trên cho biết đây sẽ là một mẫu crossover được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, trong đó đáng chú ý là công nghệ đúc khuôn khổng lồ - gigacasting.

Phương pháp này cho phép đúc nhiều bộ phận bằng nhôm thành một cấu kiện lớn duy nhất. là công nghệ được Tesla tiên phong ứng dụng và đang dần được nhiều hãng xe trên thế giới áp dụng.

Công nghệ này cũng sẽ xuất hiện trên mẫu Ford Fathom sắp ra mắt, mang lại lợi ích đáng kể về giảm trọng lượng. Đối với mẫu xe điện Lexus, việc giảm khối lượng nhờ gigacasting có thể giúp phạm vi hoạt động tăng thêm “vài phần trăm”.

Trước đây, tập đoàn Toyota thường ưu tiên triển khai những công nghệ sản xuất tiên tiến nhất tại Nhật Bản hoặc Mỹ, nhưng mẫu Lexus điện mới được xem là một “ngoại lệ hiếm hoi”.

Xe điện hiện chiếm ưu thế tại thị trường Trung Quốc, trong khi Lexus đang gặp nhiều khó khăn tại đây. Năm 2025, thương hiệu Nhật Bản chỉ bán được 182.458 xe tại Trung Quốc, chưa bằng một nửa con số 370.260 xe bán ra tại Mỹ trong cùng kỳ.

Lexus được cho là đặt mục tiêu khoảng 1.000 xe mỗi tháng trong năm đầu tiên. Sau đó, sản lượng dự kiến tăng lên mức “hàng chục nghìn xe” mỗi năm.

Mẫu xe mới nhiều khả năng sẽ chỉ được phân phối tại Trung Quốc, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Lexus. Hiện danh mục sản phẩm của thương hiệu này chủ yếu gồm những mẫu xe quen thuộc trên nhiều thị trường như NX, RX, GX và LX.

Bên cạnh đó là các dòng ES, LS, LM và RZ. Trong số này, RZ hiện là mẫu xe điện duy nhất của Lexus, trong bối cảnh xe điện đang trở thành một lựa chọn gần như bắt buộc tại thị trường Trung Quốc.

Theo Lê Tuấn (TPO)