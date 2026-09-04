Honda Dax ST125 có phiên bản mới, chờ ngày về Việt Nam

Mẫu xe côn tay cỡ nhỏ Honda Dax ST125 sở hữu kiểu dáng thiết kế cổ điển, được hãng xe Nhật Bản cập nhật phiên bản mới, bổ sung thêm lựa chọn màu sắc trong khi vẫn giữ nguyên động cơ.

Cùng với việc phát triển xe điện, Honda cũng liên tục nâng cấp, cải tiến các dòng xe máy, xe tay ga, xe côn tay máy xăng nhằm gia tăng sức hút cũng như giữ miếng bánh thị phần trên thị trường xe máy. Mới đây, hãng xe Nhật Bản vừa cập nhật phiên bản mới của mẫu xe Honda Dax ST125.

So với các phiên bản đang phân phối tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khu vực Đông Nam Á, Honda Dax ST125 mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế. Cụ thể, Honda Dax ST125 mới sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.760 x 760 x 1.020 (mm), chiều cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm xe 180 mm và trọng lượng xe ở mức 107 kg. Bình xăng 3,8 lít, đặt dưới yên xe. Yên thấp và tay lái rộng, cao cho tư thế ngồi thoải mái và giữ thăng bằng tốt ở tốc độ thấp.

Honda Dax ST125 có thêm lựa chọn màu sắc mới. Ảnh: Honda

Honda Dax ST125 mới cũng sở hữu hệ thống đèn LED, chóa và vành đèn mạ crôm sáng bóng, đồng hồ hiển thị dạng LCD rất nhỏ gọn hiển thị đủ các thông số như số xe, báo xăng, tốc độ... Đặc biệt, ống xả thiết kế dài và đặt khá cao tương tự phong cách mẫu xe Honda CT125. Cả hai bánh đều sử dụng bộ mâm đúc kích thước 12 inch, kết hợp phanh đĩa thủy lực và hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước.

Ở phiên bản mới nhất, Honda Dax ST125 cung cấp thêm hai lựa chọn màu sắc mới gồm màu cam ánh kim và đen ánh ngọc trai. Trong đó, bản Dax ST125 màu cam ánh kim là sự kết hợp giữa các chi tiết sơn màu cam và đen.

Trong khi đó, phiên bản màu đen ánh ngọc trai sở hữu vẻ ngoài thanh lịch hơn. Hai màu sắc này được kết hợp với một số chi tiết mạ crôm, làm nổi bật vẻ ngoài cổ điển của Honda Dax ST125.

Honda Dax ST lần đầu trình làng thị trường châu Âu vào năm 1969, sau đó bị "khai tử" vào năm 1981. Sau hơn 40 năm tưởng như đã đi vào dĩ vãng, đến đầu năm 2022, Honda Dax ST được hãng xe Nhật Bản "hồi sinh" với phiên bản Dax ST125.

Tên gọi "Dax" của mẫu xe này xuất phát từ "Dachshund" tương tự như tên giống chó lùn Dachshund hay còn gọi là chó xúc xích. Ảnh: Honda

Tên gọi "Dax" của mẫu xe này xuất phát từ "Dachshund" tương tự như tên giống chó lùn Dachshund hay còn gọi là chó xúc xích - vốn là nguồn cảm hứng để các nhà thiết kế của Honda tạo ra kiểu dáng của dòng xe này.

Hiện tại, Honda Dax ST125 mới đã được Honda phân phối tại một số thị trường khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia… Nhiều khả năng, Honda Dax ST125 mới sẽ về Việt Nam trong năm nay. Trước đó, các phiên bản tiền nhiệm của mẫu xe này từng được một số đơn vị chuyên kinh doanh mô tô, xe máy nhập về Việt Nam phân phối.

Theo Hoàng Cường (thanhnien.vn)