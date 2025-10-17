Honda CL Street 2025: “Huyền thoại Scrambler” tái xuất với diện mạo đậm chất bụi bặm

(GLO)- Honda chính thức giới thiệu CL Street 2025 - mẫu xe mang đậm hơi thở hoài cổ, kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và công nghệ hiện đại, tiếp nối di sản huyền thoại từ dòng CL Scrambler từng làm mưa làm gió trong thập niên 1960.

Thiết kế cổ điển pha hiện đại - Chất Scrambler nguyên bản

CL Street 2025 giữ nguyên tinh thần Scrambler truyền thống với kiểu dáng đặc trưng: bình xăng bo tròn hình bầu dục, ống xả vắt cao, phuộc trước bọc cao su và yên xe thon dài. Phiên bản mới nổi bật với màu nâu mờ độc quyền, vừa cổ điển vừa cá tính, tôn lên vẻ bụi bặm đặc trưng của dòng xe.

Honda cũng cải tiến nhiều chi tiết nhỏ nhưng tinh tế: tay lái được điều chỉnh để mang lại tư thế ngồi thoải mái hơn, gác chân được làm thon gọn và đệm cao su giúp giảm chấn, yên xe sử dụng lớp mút mới êm ái hơn - tất cả đều hướng đến trải nghiệm lái mượt mà trên cả phố thị lẫn những cung đường địa hình nhẹ.

Hiện đại hóa trải nghiệm - Trang bị đáng giá

CL Street 2025 được trang bị đèn pha LED tròn, đèn hậu LED phong cách cổ điển, bảng đồng hồ LCD sắc nét hiển thị đầy đủ thông tin: tốc độ, vị trí số, quãng đường, mức nhiên liệu… Xe sử dụng bộ khung sườn thép ống kim cương tương tự Rebel 500, với khả năng vận hành ổn định, linh hoạt trong nhiều điều kiện.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng hành trình 150 mm phía trước và giảm xóc đôi hành trình 145 mm phía sau, mang lại cảm giác êm ái khi vượt qua các đoạn đường gồ ghề. Xe sử dụng vành đúc kích thước 19 inch (trước) và 17 inch (sau), đi kèm lốp không săm đa dụng, thích hợp cho nhiều loại địa hình.

Hiệu năng vượt trội - Vận hành mạnh mẽ, linh hoạt

Sức mạnh của Honda CL Street 2025 đến từ khối động cơ 2 xi-lanh song song 471cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 45 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43,3 Nm tại 6.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số côn tay 6 cấp mượt mà, kết hợp bộ ly hợp chống trượt giúp vào số êm và kiểm soát tốt hơn khi giảm tốc.

Hệ thống phanh đĩa trước 310 mm (2 piston) và sau 240 mm (1 piston), cả hai đều tích hợp ABS giúp tăng độ an toàn trong điều kiện phanh gấp hoặc đường trơn trượt.

Giá bán hấp dẫn - Đối thủ đáng gờm trong phân khúc

Tại thị trường Đài Loan, CL Street 2025 được bán với mức giá 308.000 Tân Đài tệ (khoảng 264 triệu đồng), một mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc xe côn tay gần 500cc – hấp dẫn cả về thiết kế lẫn hiệu năng.

Honda CL Street 2025 không chỉ là một chiếc xe, mà là sự trở lại của một biểu tượng. Với thiết kế hoài cổ, động cơ mạnh mẽ và trang bị hiện đại, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu phong cách Scrambler, muốn thể hiện cá tính trên mọi hành trình - từ phố thị nhộn nhịp đến những cung đường khám phá đầy phiêu lưu.