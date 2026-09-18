Yamaha R15 V4 2026 trình làng, bổ sung Quick Shifter, giá từ 47 triệu đồng

Yamaha vừa cập nhật dòng R15 V4 tại thị trường Ấn Độ. Thay đổi đáng chú ý là hệ thống Quick Shifter một chiều được bổ sung trên hai phiên bản mới.

R15 V4 tiếp tục duy trì thiết kế đặc trưng của dòng R-Series với kiểu dáng sportbike nhỏ gọn. Phần đầu xe mang phong cách thể thao, trong khi thân xe được thiết kế theo hướng khí động học.

Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc sportbike mang diện mạo của các mẫu supersport nhưng vẫn sử dụng động cơ dung tích nhỏ, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Ở phiên bản cao cấp R15 M, Yamaha trang bị nhiều tính năng hơn, trong đó có đèn xi-nhan LED và cụm đồng hồ TFT với khả năng hiển thị nhiều thông tin. R15 V4 vẫn giữ cấu hình quen thuộc và không có thay đổi đáng kể về thiết kế trong đợt cập nhật này. Yamaha đồng thời bổ sung các tùy chọn màu mới cho dòng xe.

Hệ thống treo của R15 V4 tiếp tục gồm phuộc trước hành trình ngược USD và giảm xóc đơn Monocross phía sau. Hệ thống phanh cũng được giữ nguyên so với phiên bản trước.

Đáng chú ý, hai phiên bản R15 V4 với màu Racing Blue và Matte Pearl White được bổ sung Quick Shifter một chiều. Hệ thống này hỗ trợ người lái sang số nhanh hơn mà không cần sử dụng côn trong quá trình chuyển số, qua đó mang lại trải nghiệm vận hành thuận tiện hơn.

Trong khi đó, R15 M tiếp tục là phiên bản cao cấp hơn với các trang bị như ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo và bộ ly hợp Assist & Slipper.

Cung cấp sức mạnh cho R15 V4 vẫn là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 cc, sử dụng cơ cấu SOHC, 4 van và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp, cho công suất tối đa 18,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm. Yamaha không thay đổi động cơ cũng như các thông số vận hành trong lần cập nhật này.

Tại Ấn Độ, R15 V4 trang bị Quick Shifter có giá 179.500 rupee, tương đương khoảng 48,6 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản không có Quick Shifter có giá 174.850 rupee, tương đương khoảng 47,3 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)