Yamaha R9 2025: Tân binh supersport 3 xy-lanh cân bằng giữa đường phố và đường đua

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Yamaha vừa ra mắt mẫu supersport hoàn toàn mới R9 2025, trang bị động cơ 3 xy-lanh CP3 cùng nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại.

Ngay khi xuất hiện, R9 nhanh chóng trở thành tâm điểm trong phân khúc nhờ hướng đến nhóm người dùng muốn chuyển lên xe thể thao dung tích lớn nhưng vẫn cần khả năng vận hành thân thiện hơn so với những mẫu thuần đua như R6 hay R1.

glo-supersport-3-1.jpg

Dù sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, R9 lại nổi bật ở sự dễ điều khiển. Hệ thống lái, ga và phanh được tinh chỉnh theo hướng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác tự nhiên từ lần chạy đầu tiên. Nhờ đó, mẫu xe này phù hợp cả với người mới bước vào phân khúc supersport lẫn người dùng tìm kiếm chiếc xe có thể sử dụng hằng ngày.

glo-supersport-3-6.jpg

Tư thế ngồi cũng là điểm cộng quan trọng. Yamaha đã điều chỉnh góc lái và vị trí đặt chân theo hướng thoải mái hơn, giúp R9 vận hành linh hoạt trong đô thị. Xét mức độ thể thao, R9 nằm giữa R6 và R7: vẫn giữ được ADN đặc trưng của dòng R Series nhưng có tính thực dụng cao hơn.

glo-supersport-3-5.jpg

Hệ thống điện tử trên R9 khá đầy đủ với ba chế độ lái Rain, Street và Sport, cùng hai chế độ tùy chỉnh qua ứng dụng Y-Connect. Màn hình TFT hỗ trợ bốn giao diện và chế độ Track Mode dành riêng cho trường đua, cung cấp các công cụ theo dõi vòng chạy và phân tích dữ liệu. Xe cũng hỗ trợ kết nối điện thoại, cho phép kiểm tra thông tin, tùy chỉnh chế độ lái và nhận thông báo ngay trên màn hình.

glo-supersport-3-4.jpg

Khối động cơ CP3 890 cc được tinh chỉnh ECU và tích hợp IMU 6 trục, giúp cải thiện độ chính xác trong phản hồi và tăng sức mạnh ở dải tua giữa. Nhờ đó, khả năng tăng tốc và vượt số ở tốc độ thấp đến trung bình được đánh giá cao, phù hợp cả đường thẳng và những đoạn cua tốc độ cao.

glo-supersport-3-2.jpg

IMU thế hệ mới đóng vai trò tối ưu các hệ thống hỗ trợ như kiểm soát lực kéo và kiểm soát trượt, giúp xe ổn định khi chuyển hướng. Đi kèm là phuộc trước SDF 43 mm và giảm xóc sau Swing-Valved đều có khả năng tinh chỉnh toàn diện, đảm bảo xe vận hành chắc chắn trên nhiều mặt đường.

glo-supersport-3-7.jpg

Về an toàn, R9 sử dụng kẹp phanh Brembo Stylema cho bánh trước và dây dầu bện thép, tăng cường hiệu quả phanh. Cụm phanh sau được tinh chỉnh để đem lại cảm giác kiểm soát tương tự R6, mượt và chính xác hơn. Nhờ vậy, R9 được xem là một trong những mẫu xe có hệ thống phanh tốt nhất trong phân khúc supersport cỡ trung.

glo-supersport-3-9.jpg

Theo kế hoạch, Yamaha R9 2025 sẽ ra mắt chính thức tại Thái Lan trong Motor Expo 2025 vào ngày 28/12, với số lượng đặt trước giới hạn chỉ 40 chiếc ở đợt đầu. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những mẫu supersport đáng chú ý nhất của Yamaha trong năm tới.

glo-supersport-3-10.jpg
