Yamaha Cygnus XR 155 ra mắt: “Bé hạt tiêu” mới nhà Yamaha, mạnh mẽ không kém Aerox

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Yamaha vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên Cygnus XR 155, đánh dấu thế hệ thứ 7 trong dòng Cygnus - một dòng xe đã đồng hành cùng thương hiệu Nhật Bản suốt hơn 20 năm qua.

Về bản chất, Cygnus XR 155 có thể được xem là “người anh em” của Aerox 155, nhưng với thiết kế nhỏ gọn hơn nhờ sử dụng bánh xe 12 inch và sàn để chân phẳng tiện dụng. Mẫu xe này vẫn giữ nguyên khối động cơ 155cc xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, 4 van, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA - tương tự Aerox và phát triển từ nền tảng động cơ trên Yamaha R15. Nhờ đó, hiệu suất vận hành của XR 155 không hề thua kém các mẫu xe thể thao cùng phân khúc, dù sở hữu vóc dáng nhỏ gọn hơn nhiều.

glo-yamaha-cygnus-xr-155-1.jpg

Bình xăng dung tích 6,1 lít được dời khỏi vị trí giữa thân xe, giúp Yamaha thiết kế phần cốp cực rộng dưới yên - lên tới 28 lít. Theo Yamaha, khoang chứa đồ này đủ sức chứa một mũ bảo hiểm full-face cỡ XL nếu đặt úp xuống, điều hiếm thấy ở các dòng xe tay ga có thiết kế thể thao.

glo-yamaha-cygnus-xr-155-5.jpg

Ngoại hình của Cygnus XR 155 gây ấn tượng với phong cách thể thao và sắc nét. Cụm đèn pha LED đôi tích hợp dải đèn định vị ban ngày DRL, đặc biệt có thể điều chỉnh nhiệt độ màu - chuyển giữa ánh sáng ấm và lạnh tùy theo điều kiện ánh sáng môi trường. Đèn xi-nhan được bố trí trên phần yếm tay lái, trong khi cụm đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED hiện đại.

glo-yamaha-cygnus-xr-155-2.jpg

Cygnus XR 155 được trang bị hệ thống treo với giảm xóc đôi phía sau và phuộc ống lồng phía trước, cùng phanh đĩa trên cả hai bánh. Xe sử dụng lốp trước 110mm và lốp sau 130mm, đi kèm bộ mâm hợp kim 12 inch.

Về công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái, mẫu xe này sở hữu ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), khởi động thông minh, và chức năng tạm ngắt động cơ khi dừng – những tính năng thường chỉ xuất hiện trên xe tay ga cao cấp.

glo-yamaha-cygnus-xr-155-3.jpg

Không chỉ mạnh về hiệu năng, Cygnus XR 155 còn ghi điểm nhờ loạt tiện ích công nghệ cao cấp: Màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin; Khóa thông minh và mở khóa bằng smartphone; Ứng dụng kết nối với điện thoại thông minh; Cổng sạc USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh QC3.0.

glo-yamaha-cygnus-xr-155-6.jpg

Với trọng lượng chỉ 129 kg và chiều dài cơ sở 1.340 mm, Cygnus XR 155 hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn giữ được cảm giác mạnh mẽ và chắc chắn.

glo-yamaha-cygnus-xr-155-4.jpg
