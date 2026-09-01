Dayang VRJ150: Xe ga hybrid 150cc công suất 16,6 mã lực, phanh ABS 2 kênh

(GLO)- Dayang VRJ150 gây chú ý tại Trung Quốc với động cơ hybrid 150cc công suất 12,4 kW, vành 14 inch, ABS 2 kênh cùng chiều cao yên 765 mm. Mẫu xe được kỳ vọng trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe ga thể thao 150-160cc tại Việt Nam.

Thị trường xe tay ga 150-160cc ngày càng cạnh tranh khi các nhà sản xuất liên tục nâng cấp thiết kế, động cơ và trang bị. Trong bối cảnh đó, Dayang VRJ150 nổi bật nhờ hệ truyền động hybrid, dàn chân kích thước lớn và loạt trang bị hướng đến khả năng vận hành an toàn, linh hoạt.

Động cơ hybrid, công suất 16,6 mã lực

Tâm điểm trên Dayang VRJ150 là động cơ xi-lanh đơn 150cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp hệ thống trợ lực hybrid. Khối động cơ cho công suất tối đa 12,4 kW, tương đương khoảng 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm và tốc độ tối đa 118 km/h.

Mô-tơ điện hỗ trợ động cơ xăng trong những tình huống như khởi hành, di chuyển chậm trong đô thị hoặc tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Cách vận hành này giúp cải thiện khả năng tăng tốc, đồng thời hướng tới giảm độ trễ và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Xe sử dụng bình xăng 9,3 lít, tương thích với xăng A92, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những hành trình dài.

Thiết kế thể thao, yên xe cao 765 mm

Dayang VRJ150 mang mã DY150T-51A, sở hữu kiểu dáng thể thao với phần đầu xe góc cạnh, thân xe vuốt cao và đuôi xe tạo cảm giác hướng về phía trước.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, kết hợp dải đèn định vị ban ngày DRL. Kính chắn gió kích thước lớn cũng góp phần cải thiện khả năng chắn gió khi vận hành ở tốc độ cao.

Dù có ngoại hình hầm hố, mẫu xe lại được thiết kế với chiều cao yên 765 mm. Phần đầu yên được tạo hình thon gọn, giúp người có vóc dáng trung bình dễ chống chân khi dừng xe, phù hợp với điều kiện sử dụng trong đô thị.

Vành 14 inch, ABS 2 kênh tiêu chuẩn

Dayang VRJ150 sử dụng vành 14 inch cho cả hai bánh, kết hợp lốp trước 110/80 và lốp sau 130/70. Kích thước bánh lớn giúp xe ổn định hơn khi đi qua mặt đường gồ ghề, gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường có nhiều chướng ngại.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa ở cả hai bánh, tích hợp ABS 2 kênh do Ningbo Saif cung cấp. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc, đặc biệt khi xe vận hành trong điều kiện đường trơn hoặc cần phanh gấp.

Phía sau xe còn có sẵn ngàm bằng hợp kim nhôm để lắp baga và thùng chở đồ, tăng tính thực dụng cho những chuyến đi xa.

Có thể cạnh tranh Honda Vario 160, Yamaha NVX 155?

Nếu được đưa về Việt Nam, Dayang VRJ150 sẽ phải cạnh tranh với những mẫu xe quen thuộc như Honda Vario 160, Honda SH160i và Yamaha NVX 155.

Lợi thế của mẫu xe Trung Quốc nằm ở hệ truyền động hybrid, công suất tương đối cao, bánh 14 inch và ABS 2 kênh. Đây là những yếu tố có thể giúp VRJ150 thu hút nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu xe ga thể thao khác biệt.

Tuy nhiên, thương hiệu vẫn là thách thức lớn đối với Dayang. Người tiêu dùng Việt Nam vốn dành nhiều sự tin tưởng cho các hãng xe Nhật Bản nhờ độ bền, mạng lưới đại lý và khả năng giữ giá. Trong khi đó, thương hiệu Trung Quốc vẫn cần thêm thời gian để tạo dựng niềm tin về chất lượng lâu dài, phụ tùng và dịch vụ hậu mãi.

Vì vậy, giá bán sẽ là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của Dayang VRJ150. Nếu được định giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Nhật Bản, mẫu xe hybrid 150cc này có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe ga thể thao tại Việt Nam.