SYM MaxSym 400: Cốp 45 lít, động cơ 400 cc, liệu có đủ sức đấu Honda và Yamaha?

(GLO)- SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 399 cc, cốp chứa đồ 45 lít, phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS của Bosch. Nếu được bán tại Việt Nam với mức giá tương đương nhóm xe 300-350 cc, mẫu tay ga touring này có thể trở thành đối thủ đáng gờm.

Trong phân khúc xe tay ga cỡ lớn, SYM MaxSym 400 nổi bật nhờ sự kết hợp giữa động cơ dung tích lớn, trang bị tiện nghi và mức giá được định vị cạnh tranh. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện vừa phù hợp đi phố, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài.

Khung gầm nhẹ hơn, vận hành ổn định

MaxSym 400 sử dụng khung sườn hai chảng ba độ cứng cao, được thiết kế lại nhằm giảm 18,5% trọng lượng so với thế hệ trước nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn.

Xe trang bị phuộc trước dạng ống lồng đường kính 41 mm và giảm xóc sau lò xo đôi, điều chỉnh 5 cấp tải trọng. Bộ lốp Maxxis kích thước 120/70 R15 phía trước và 160/60 R14 phía sau góp phần tăng độ bám và sự ổn định khi vận hành.

Dù đã tối ưu trọng lượng, MaxSym 400 vẫn nặng 215 kg và có chiều cao yên 800 mm. Đây có thể là trở ngại với những người có thể hình nhỏ, đặc biệt khi dắt xe hoặc chống chân trong điều kiện đô thị.

Cốp 45 lít là lợi thế lớn

Điểm đáng chú ý nhất về tính thực dụng của MaxSym 400 là cốp xe dung tích 45 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm full-face cùng một mũ 3/4. Góc mở cốp lớn giúp việc lấy và cất đồ thuận tiện hơn.

Xe còn có các hộc chứa đồ phía trước, tích hợp cổng sạc USB, Type-C và sạc nhanh QC3.0. Bình xăng 13 lít đặt phía trước giúp tối ưu không gian và hạ thấp trọng tâm.

Danh sách trang bị tiếp tục với khóa Keyless, kính chắn gió chỉnh hai nấc, phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS do Bosch cung cấp.

Động cơ 399 cc, mạnh ở cả phố lẫn đường dài

MaxSym 400 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 399 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất tối đa 25 kW, tương đương khoảng 33,5 mã lực, tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 39,5 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Mô-men xoắn đạt cực đại ở vòng tua tương đối thấp giúp xe phản ứng nhanh khi tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Hộp số CVT đảm nhiệm việc truyền lực mượt mà, phù hợp cả nhu cầu đi lại trong đô thị lẫn hành trình dài.

Trên đường cao tốc, động cơ 399 cc mang lại lợi thế khi tái tăng tốc ở dải 80-120 km/h. Khung sườn và hệ thống treo được thiết kế theo hướng ổn định, giúp xe duy trì sự chắc chắn ở tốc độ cao.

Giá bán sẽ quyết định khả năng cạnh tranh

Tại một số thị trường quốc tế, SYM MaxSym 400 có giá khoảng 36.000-37.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 139-143 triệu đồng. Nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam ở mức giá tương tự, mẫu xe sẽ có cơ hội cạnh tranh với Honda SH350i, Honda Forza 350 và Yamaha XMAX 300.

Lợi thế của MaxSym 400 nằm ở việc cung cấp động cơ gần 400 cc cùng cốp 45 lít và gói trang bị an toàn khá đầy đủ trong tầm giá. Đây là những yếu tố có thể thu hút khách hàng ưu tiên hiệu năng và tính thực dụng.

Tuy nhiên, thương hiệu và hậu mãi vẫn là những rào cản. So với Honda và Yamaha, độ nhận diện của SYM trong nhóm xe tay ga phân khối lớn thấp hơn, trong khi mạng lưới đại lý và khả năng cung ứng phụ tùng cũng cần được cải thiện.