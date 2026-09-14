Xe tay ga 50cc trang bị ABS 2 kênh, TCS, TFT, giá hơn 50 triệu đồng

(GLO)- Victoria Sixties 50Si gây chú ý tại Trung Quốc khi sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi cao cấp như ABS 2 kênh, TCS, TPMS, màn hình TFT và camera hành trình, dù chỉ dùng động cơ 50cc.

Thị trường xe máy hạng nhẹ Trung Quốc vừa xuất hiện Victoria Sixties 50Si, mẫu xe tay ga 50cc nổi bật nhờ danh sách trang bị vượt trội so với mặt bằng chung phân khúc.

Victoria Sixties 50Si được phát triển theo phong cách cổ điển đặc trưng của thương hiệu Victoria, kết hợp những đường nét mang cảm hứng từ xe tay ga Đức với thiết kế thân xe liền khối. Khu vực sàn để chân được nâng cao, tạo diện mạo đặc trưng nhưng hạn chế phần nào khả năng chở đồ so với những mẫu xe có sàn phẳng.

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này nằm ở hệ thống trang bị an toàn. Dù chỉ sử dụng động cơ 50cc, Sixties 50Si được trang bị phanh ABS cho cả bánh trước và sau, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và cảm biến giám sát áp suất lốp TPMS. Xe còn có các tính năng hỗ trợ khi phát hiện tình trạng nghiêng hoặc nguy cơ mất cân bằng.

Danh sách trang bị tiếp tục được mở rộng với màn hình TFT tích hợp tính năng dẫn đường và kết nối, camera hành trình phía trước cùng tay lái có chức năng sưởi. Đây là những trang bị thường xuất hiện trên các mẫu xe tay ga dung tích từ 150cc trở lên, thay vì nhóm xe 50cc vốn chủ yếu tập trung vào sự đơn giản và khả năng di chuyển trong đô thị.

Tại Trung Quốc, Victoria Sixties 50Si có giá khởi điểm 12.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 50,16 triệu đồng. Phiên bản hợp tác với Gulf có giá 13.380 nhân dân tệ, tương đương khoảng 51,71 triệu đồng.

Bên cạnh trang bị, mẫu xe còn gây chú ý bởi kích thước khá lớn so với một chiếc xe tay ga 50cc thông thường. Xe sử dụng bộ vành 12 inch ở cả hai bánh, chiều dài cơ sở 1.390 mm, chiều cao yên 780 mm và trọng lượng khô 126 kg.

Đáng chú ý, Victoria Sixties 50Si sở hữu bình nhiên liệu dung tích 10 lít. Đây là con số khá lớn trong phân khúc xe 50cc, giúp xe có khả năng di chuyển quãng đường dài hơn giữa các lần tiếp nhiên liệu.

Với thiết kế cổ điển, kích thước lớn cùng loạt công nghệ an toàn và tiện nghi cao cấp, Victoria Sixties 50Si đang tạo ra sự khác biệt đáng kể trong nhóm xe tay ga 50cc. Mẫu xe hướng đến những khách hàng ưu tiên phong cách và trang bị, thay vì chỉ tìm kiếm một phương tiện nhỏ gọn phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị.