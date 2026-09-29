Honda Stylo 160 giá từ 43 triệu đồng: Thiết kế retro, động cơ 160cc, phanh ABS 2 kênh

(GLO)- Honda Stylo 160 2027 được bổ sung các tùy chọn màu mới tại Indonesia, tiếp tục định vị ở phân khúc xe tay ga 160cc phong cách thời trang, trong đó bản ABS có giá quy đổi gần 47,4 triệu đồng.

PT Astra Honda Motor (AHM) vừa cập nhật bảng màu cho Honda Stylo 160 tại thị trường Indonesia. Mẫu xe tay ga 160cc được bổ sung hai màu mới gồm Glam Grey và Royal Violet, bên cạnh các tùy chọn màu đang được phân phối.

Cụ thể, màu Royal Violet dành cho phiên bản ABS, cùng Royal Blue, Royal Brown và Royal Green. Trong khi đó, phiên bản CBS có thêm màu Glam Grey, bên cạnh Glam Black, Glam Beige và Glam White.

Honda Stylo 160 gây chú ý với thiết kế kết hợp giữa phong cách retro và những đường nét hiện đại. Thân xe được tạo hình bo tròn, kết hợp các chi tiết mang hơi hướng thể thao, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích một mẫu xe tay ga có kiểu dáng khác biệt.

Xe có kích thước dài 1.886 mm, rộng 706 mm, cao 1.133 mm, chiều dài cơ sở 1.275 mm. Khoảng sáng gầm đạt 151 mm, trong khi độ cao yên ở mức 768 mm. Trọng lượng xe là 118 kg với bản ABS và 115 kg với bản CBS.

Honda Stylo 160 sử dụng bộ vành đúc 12 inch cùng phanh đĩa trên cả hai bánh. Bản ABS được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, trong khi bản CBS sử dụng hệ thống phanh kết hợp.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 160cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử. Động cơ sản sinh công suất tối đa 15 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Về trang bị, Honda Stylo 160 sở hữu hệ thống đèn LED, trong đó cụm đèn hậu có thiết kế dạng khói và đèn xi-nhan được tích hợp vào phần thân trước. Xe cũng được trang bị Honda Smart Key.

Khu vực phía trước có giá để đồ và hộc chứa tích hợp cổng sạc USB Type-A. Cốp dưới yên có dung tích 16,5 lít, trong khi bình nhiên liệu đạt 5 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tại Indonesia, Honda Stylo 160 được phân phối với hai phiên bản CBS và ABS. Bản CBS có giá khoảng 29,695 triệu rupiah, tương đương 43,06 triệu đồng, với bốn màu Glam Beige, Glam Black, Glam White và Glam Grey.

Phiên bản ABS có giá khoảng 32,686 triệu rupiah, tương đương 47,39 triệu đồng, đi kèm bốn màu Royal Blue, Royal Brown, Royal Green và Royal Violet.

Ngoài ra, Honda còn cung cấp New Honda Stylo 160 ABS Special với màu Special Burgundy. Phiên bản này có giá khoảng 34,286 triệu rupiah, tương đương 49,71 triệu đồng.