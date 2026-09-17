Sedan bán chạy nhất của Mercedes tại Việt Nam bị triệu hồi do lỗi khóa cửa

Gần 300 xe Mercedes-Benz C-Class thuộc các phiên bản C200, C300 lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam và đã phân phối ra thị trường, vừa được hãng xe Đức thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái, có thể khiến xe bị trôi.

Sau một thời gian vắng bóng, thương hiệu ô tô hạng sang Mercedes-Benz vừa xuất hiện trong danh sách triệu hồi ô tô tại Việt Nam. Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), mới đây Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa ra thông báo triệu hồi gần 300 xe Mercedes-Benz C-Class (số loại W206) thuộc các phiên bản C200 và C300 tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, có tổng cộng 288 xe Mercedes-Benz C200 và C300 bị ảnh hưởng, nằm trong diện triệu hồi lần này do vấn đề liên quan đến cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái có thể khiến xe bị trôi. Lô xe này được xác định lắp ráp tại nhà máy của Mercedes-Benz tại Việt Nam và xuất xưởng trong khoảng thời gian từ tháng 7.2021 - 10.2023, hầu hết đã được phân phối đến tay khách hàng.

Có tổng cộng 288 xe Mercedes-Benz C200 và C300 bị ảnh hưởng, nằm trong diện triệu hồi lần này. Ảnh: BÁ HÙNG

Trước đó, qua kiểm tra Mercedes-Benz AG (Công ty mẹ của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam) phát hiện vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa phía trước bên người lái có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về vật liệu nên có thể dễ bị hấp thụ độ ẩm. Theo thời gian, sử dụng xe, có thể dẫn đến tình trạng ăn mòn trên công tắc rồi gây hỏng hóc linh kiện này.

Theo Mercedes-Benz AG, nếu công tắc nhỏ ở trong cụm ổ khóa cửa người lái bị hỏng, công tắc có thể không phát hiện được thời điểm cửa mở, phanh đỗ hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt.

Do đó, khi đỗ xe, xe có thể không được cố định chắc chắn và có nguy cơ bị trôi xe, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Dù vậy, hãng xe Đức xác nhận việc công tắc nhỏ bị hỏng không ảnh hưởng đến hoạt động chính của cụm khóa cửa.

Nếu công tắc nhỏ ở trong cụm ổ khóa cửa người lái bị hỏng, có thể không phát hiện được thời điểm cửa mở, phanh đỗ hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ. Ảnh: BÁ HÙNG

Theo kế hoạch của MBV, đợt triệu hồi này sẽ bắt đầu từ ngày 30.9.2026 kéo dài đến ngày 31.12.2031. Các chủ sở hữu xe Mercedes-Benz C200 và C300 nằm trong diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện đến các đại lý và xưởng dịch vụ Mercedes-Benz trên toàn quốc để được kiểm tra và thay mới miễn phí cụm ổ khóa cửa bên người lái xe. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút cho mỗi xe.

Đây là đợt triệu hồi xe đầu tiên của Mercedes-Benz trong năm 2026 liên quan đến dòng C-Class - một trong những dòng sedan hạng sang bán chạy nhất của hãng xe Đức tại thị trường Việt Nam những năm qua.

Theo Trần Hoàng (thanhnien.vn)