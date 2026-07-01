Triệu hồi 13.620 xe Hyundai Tucson do lỗi phần mềm hỗ trợ tránh va chạm

Hơn 13.000 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam cần được triệu hồi để cập nhật xử lý lỗi phần mềm liên quan đến hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA).

Hơn 13.000 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam cần được triệu hồi để cập nhật xử lý lỗi phần mềm liên quan đến hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA).

Hyundai Tucson hiện có giá từ 769 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Theo Hyundai Thành Công (HTV) - đơn vị lắp ráp toàn bộ số xe cần triệu hồi, tổng cộng có 1.110 xe Tucson 1.6 T-GDI 7DCT N-Line; 4.680 xe Tucson 1.6 T-GDI 7DCT PE; 7.200 xe Tucson 2.0 MPI 6AT HGS PE; và 630 xe Tucson 2.0 TCI 8AT PE bị ảnh hưởng trong đợt này.

Với số khung từ RLUJH81DBRN016355 đến RLUJH81DBTN032436, toàn bộ số xe này được xuất xưởng trong giai đoạn từ ngày 2-10-2024 đến ngày 2-6-2026 tại các nhà máy Hyundai ở Việt Nam.

Theo mô tả, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) là một trong những tính năng an toàn chủ động trên Hyundai Tucson. Hệ thống sử dụng camera và các cảm biến để nhận diện phương tiện, người đi bộ hoặc chướng ngại vật phía trước, từ đó đưa ra cảnh báo và có thể tự động hỗ trợ phanh trong trường hợp phát hiện nguy cơ va chạm.

Trong một số điều kiện vận hành nhất định, phần mềm hiện tại có thể khiến hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước hoạt động chưa đạt hiệu quả tối ưu. Việc cập nhật phần mềm nhằm khắc phục hiện tượng này và bảo đảm hệ thống vận hành theo đúng thiết kế.

Hyundai cho biết, việc cập nhật chỉ liên quan đến phần mềm điều khiển, không phải thay thế linh kiện hay sửa chữa kết cấu của xe. Toàn bộ quá trình kiểm tra và cập nhật được thực hiện miễn phí tại các đại lý ủy quyền của Hyundai trên toàn quốc.

Hyundai sẽ chủ động liên hệ với các khách hàng có xe thuộc diện triệu hồi để thông báo và hướng dẫn đưa xe đến đại lý gần nhất. Chủ phương tiện cũng có thể chủ động kiểm tra thông tin hoặc liên hệ hệ thống đại lý Hyundai để xác nhận xe có thuộc chương trình hay không và đặt lịch thực hiện.

Chủ xe thuộc diện ảnh hưởng được khuyến cáo sớm đưa xe đến đại lý để cập nhật phần mềm trong thời gian sớm nhất.

Theo Nguyễn Thúc Hoàng Linh (hanoimoi.vn)