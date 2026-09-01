Volkswagen hé lộ SUV 7 chỗ mới, nhắm tới Toyota Fortuner và Ford Everest

(GLO)- Phát triển trên nền tảng dùng chung với Amarok thế hệ mới, SUV 7 chỗ của Volkswagen có thể sở hữu công suất hơn 470 mã lực và mô-men xoắn khoảng 800 Nm, hướng tới cạnh tranh Toyota Fortuner, Ford Everest.

Volkswagen đang xem xét phát triển một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới dành cho thị trường Nam Mỹ, với mục tiêu cạnh tranh trong phân khúc SUV khung gầm rời vốn đang có sự hiện diện mạnh của Toyota, Ford và Isuzu.

Mẫu xe mang tên nội bộ Projeto Atacama, được cho là đã được Volkswagen giới thiệu với các đại lý tại Brazil. Nếu được thương mại hóa, đây có thể trở thành mẫu SUV đầu bảng được sản xuất tại địa phương của thương hiệu Đức.

Dùng chung nền tảng với Amarok thế hệ mới

Projeto Atacama được cho là phát triển trên nền tảng Star Bridge, kiến trúc hình thành từ hợp tác giữa Volkswagen và SAIC. Nền tảng này hiện được sử dụng trên mẫu bán tải SAIC Maxus Interstellar X tại Trung Quốc.

Interstellar X có chiều dài khoảng 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.300 mm. Volkswagen chưa công bố kích thước chính thức của SUV mới, song nếu duy trì chiều dài cơ sở tương đương, mẫu xe sẽ có lợi thế đáng kể về không gian so với các đối thủ trong phân khúc.

Toyota Fortuner hiện có chiều dài cơ sở 2.790 mm, trong khi GWM Haval H9 đạt 2.850 mm. Vì vậy, mẫu SUV mới của Volkswagen có thể sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn khoảng 40-50 cm, qua đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế thứ ba và khoang hành lý.

Tuy nhiên, kích thước thực tế của phiên bản SUV nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh so với bán tải Interstellar X nhằm phù hợp với thiết kế thân xe và cấu hình 7 chỗ.

Volkswagen cũng được cho là sẽ không đơn thuần đổi logo từ mẫu xe của Maxus. Hãng có thể phát triển thiết kế ngoại thất, nội thất và thiết lập khung gầm riêng, đồng thời tinh chỉnh hệ thống treo để cân bằng khả năng vận hành địa hình với sự êm ái cần thiết của một mẫu SUV gia đình.

Việc chia sẻ linh kiện với Amarok thế hệ tiếp theo cũng giúp Volkswagen giảm chi phí phát triển và sản xuất. Đồng thời, nền tảng khung gầm rời có thể mang lại khả năng kéo, tải trọng và vận hành trên địa hình khó vốn là thế mạnh của nhóm SUV phát triển từ xe bán tải.

Có thể mạnh hơn 470 mã lực

Đáng chú ý, hệ truyền động được kỳ vọng sẽ là điểm khác biệt lớn của Projeto Atacama. Các phiên bản cao cấp có thể sử dụng hệ thống hybrid sạc điện hiệu suất cao, liên quan đến công nghệ đang được phát triển cho Amarok thế hệ mới.

Một số thông tin trước đó từng đề cập phiên bản Amarok 800 TSI, với mô-men xoắn khoảng 800 Nm và tổng công suất có thể vượt 470 mã lực. Hệ dẫn động bốn bánh được cho là trang bị tiêu chuẩn, trong khi khả năng tăng tốc 0-100 km/h có thể vào khoảng 5 giây.

Nếu những thông số này được áp dụng cho SUV mới, Volkswagen sẽ tạo ra khoảng cách đáng kể về hiệu suất so với các đối thủ sử dụng động cơ diesel.

Toyota Fortuner hiện sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Trong khi đó, GWM Haval H9 trang bị động cơ diesel tăng áp 2.4L, cho công suất khoảng 184 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm.

Với công suất hơn 470 mã lực cùng mô-men xoắn khoảng 800 Nm, SUV mới của Volkswagen có tiềm năng trở thành một trong những mẫu SUV 7 chỗ mạnh nhất phân khúc tại Brazil. Mô-tơ điện cũng có thể cung cấp mô-men xoắn tức thời ở dải tốc độ thấp, hỗ trợ đáng kể cho khả năng kéo và vượt địa hình.

Chưa công bố thời điểm ra mắt

Projeto Atacama nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của Volkswagen tại Brazil và các thị trường Mỹ Latinh. Bên cạnh SUV 7 chỗ mới, hãng còn đang phát triển mẫu bán tải cỡ nhỏ Tukan và Amarok thế hệ tiếp theo.

Mẫu SUV mới được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Ford Everest và GWM Haval H9. Tùy thuộc vào định vị và giá bán, xe cũng có thể hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ cao cấp hơn.

Volkswagen hiện chưa công bố thiết kế, thông số kỹ thuật hay thời điểm ra mắt chính thức của Projeto Atacama. Tuy nhiên, việc mẫu xe được giới thiệu tới các đại lý tại Brazil cho thấy dự án đã tiến xa hơn giai đoạn nghiên cứu khả thi ban đầu.