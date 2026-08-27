5 mẫu ô tô 7 chỗ hút khách nhất Việt Nam: Xe MPV chiếm đa số

Phần lớn ô tô 7 chỗ hút khách nhất Việt Nam hiện nay là các mẫu xe điện VinFast và xe nhập khẩu thuộc các thương hiệu xe Nhật Bản, trong đó xe MPV 7 chỗ phổ thông chiếm đa số với VinFast Limo Green là cái tên bán chạy nhất.
Theo số liệu tổng hợp sơ bộ từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính từ tháng 1 đến 7.2026, tổng lượng ô tô 7 chỗ thuộc các phân khúc khác nhau bán ra thị trường đạt gần 50.000 xe, tăng khoảng 3% tương so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, riêng phân khúc xe MPV 7 chỗ đạt 30.567 xe, tăng gần 5% tương đương 1.517 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Ở phân khúc crossover 7 chỗ, doanh số các mẫu mã như Honda CR-V, Mazda CX-8, Mitsubishi Destinator cũng đạt mức khá cao.
Phân khúc xe SUV 7 chỗ, gồm các mẫu mã như Ford Everest, Toyota Fortuner, Isuzu mu-X, Mitsubishi Pajero Sport đạt tổng doanh số hơn 8.000 xe bán ra. Đáng chú ý, ở mảng ô tô điện riêng hai mẫu MPV 7 chỗ của VinFast gồm Limo Green và VinFast MPV 7 đã đạt doanh số lên tới hơn 43.100 xe.
Dưới đây là 5 mẫu ô tô 7 chỗ hút khách nhất Việt Nam hiện nay:
1. VinFast Limo Green: 32.331 xe
2. VinFast MPV 7: 10.851 xe
Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số VinFast Limo Green vượt mặt Mitsubishi Xpander
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