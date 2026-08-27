5 mẫu ô tô 7 chỗ hút khách nhất Việt Nam: Xe MPV chiếm đa số

Phần lớn ô tô 7 chỗ hút khách nhất Việt Nam hiện nay là các mẫu xe điện VinFast và xe nhập khẩu thuộc các thương hiệu xe Nhật Bản, trong đó xe MPV 7 chỗ phổ thông chiếm đa số với VinFast Limo Green là cái tên bán chạy nhất.

Theo số liệu tổng hợp sơ bộ từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính từ tháng 1 đến 7.2026, tổng lượng ô tô 7 chỗ thuộc các phân khúc khác nhau bán ra thị trường đạt gần 50.000 xe, tăng khoảng 3% tương so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng phân khúc xe MPV 7 chỗ đạt 30.567 xe, tăng gần 5% tương đương 1.517 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Ở phân khúc crossover 7 chỗ, doanh số các mẫu mã như Honda CR-V, Mazda CX-8, Mitsubishi Destinator cũng đạt mức khá cao.

Phân khúc xe SUV 7 chỗ, gồm các mẫu mã như Ford Everest, Toyota Fortuner, Isuzu mu-X, Mitsubishi Pajero Sport đạt tổng doanh số hơn 8.000 xe bán ra. Đáng chú ý, ở mảng ô tô điện riêng hai mẫu MPV 7 chỗ của VinFast gồm Limo Green và VinFast MPV 7 đã đạt doanh số lên tới hơn 43.100 xe.

Dưới đây là 5 mẫu ô tô 7 chỗ hút khách nhất Việt Nam hiện nay:

1. VinFast Limo Green: 32.331 xe

VinFast Limo Green hiện đang là mẫu ô tô 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Với 32.331 xe bán ra sau 7 tháng đầu năm 2026, trung bình mỗi tháng bàn giao hơn 4.600 xe đến tay khách hàng, VinFast Limo Green liên tiếp xô đổ những kỷ lục bán hàng của thị trường ô tô Việt Nam. Mang phong cách thiết kế của một chiếc MPV thuần điện 7 chỗ, phù hợp với nhóm khách mua xe sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ… giúp Limo Green tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu xe này hiện chỉ có 1 phiên bản, đi kèm mức giá 699 triệu đồng

2. VinFast MPV 7: 10.851 xe

Tương tự mẫu xe anh em Limo Green, xe điện 7 chỗ VinFast MPV 7 cũng cho thấy sức hút với 10.851 xe bàn giao đến tay người dùng sau 7 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là bản nâng cấp của dòng Limo Green, với những trang bị, tính năng công nghệ cao cấp hơn… hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng gia đình. Xe có giá 750 triệu đồng (đã bao gồm pin)

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số VinFast Limo Green vượt mặt Mitsubishi Xpander

3. Mitsubishi Xpander: 8.874 xe

Mitsubishi Xpander xếp thứ ba trong danh sách 5 mẫu ô tô 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Doanh số mẫu MPV này sau 7 tháng đã qua của năm 2026 đạt 8.874 xe. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này hiện vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, đi kèm mức giá 560 - 703 triệu đồng

4. Ford Everest: 6.950 xe

Khác với các mẫu xe góp mặt trong danh sách này, Ford Everest là mẫu ô tô 7 chỗ thuộc phân khúc SUV khung gầm rời (body-on-frame). Ford Everest có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, công nghệ, vận hành… đây cũng là những yếu tố giúp Everest tạo được sức hút với khách Việt. Sau 7 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số Ford Everest tại Việt Nam đạt 6.950 xe. Với kết quả này, Ford Everest vẫn đang là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam với mức giá 1,129 - 1,440 tỉ đồng

5. Toyota Innova Cross: 6.669 xe

Chốt lại danh sách này là mẫu MPV 7 chỗ - Toyota Innova Cross. Sau 7 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số Toyota Innova Cross đạt 6.669 xe, trong đó phiên bản hybrid Innova Cross chiếm 2.876 xe. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm và có cả bản hybrid… là những yếu tố giúp Innova Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang phân phối 3 phiên bản, đi kèm mức giá 730 - 960 triệu đồng

Theo Hoàng Cường (thanhnien.vn)