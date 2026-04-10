Ford Everest 2026 ra mắt bản máy xăng tại Việt Nam, giá niêm yết có thể hơn 1,5 tỷ đồng

LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Ford Everest dự kiến sẽ lần đầu tiên có thêm phiên bản sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam, bên cạnh các tùy chọn động cơ diesel hiện hành. Theo thông tin từ các đại lý, mẫu SUV 7 chỗ này có thể bắt đầu mở bán phiên bản mới từ cuối quý II/2026, cụ thể vào khoảng cuối tháng 6-2026.

Everest đang bán tại Việt Nam chỉ có cấu hình máy dầu nhưng điều này có thể sớm thay đổi - Ảnh: Đại lý

Trước đó, thị trường ô tô trong nước đã xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh việc Ford Việt Nam chuẩn bị bổ sung tùy chọn động cơ xăng cho Everest. Những đồn đoán này được củng cố khi dữ liệu công bố từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy mẫu xe này đã có biến thể sử dụng động cơ xăng trong danh sách đăng ký nhãn năng lượng. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi từ trước đến nay, Ford chưa từng phân phối Everest bản máy xăng tại Việt Nam.

Mặc dù hãng xe Mỹ chưa chính thức xác nhận kế hoạch, nhưng theo chia sẻ từ đại diện một số đại lý chính hãng tại TP.HCM, phiên bản Everest máy xăng đang trong quá trình chuẩn bị đưa về nước. Hiện tại, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc từ khách hàng có nhu cầu, đồng thời dự kiến thời gian giao xe sẽ rơi vào khoảng tháng 7-2026.

Theo nguồn tin từ đại lý, động cơ xăng sẽ không được áp dụng trên toàn bộ các phiên bản của Everest mà chỉ giới hạn trên biến thể cao cấp nhất là Ford Everest Platinum. Đáng chú ý, phiên bản này sẽ không còn sử dụng động cơ diesel như trước mà chuyển hoàn toàn sang động cơ xăng tăng áp dung tích 2.3 lít EcoBoost.

Thông tin nhãn năng lượng mới của Ford Everest. Ảnh: Cục Đăng kiểm

Đây là loại động cơ tương tự đang được trang bị trên Ford Explorer tại thị trường Việt Nam. Dù thông số kỹ thuật chính thức chưa được công bố, nhưng tại một số thị trường quốc tế, động cơ xăng tăng áp 2.3L EcoBoost của Ford có khả năng sản sinh công suất khoảng 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 420 Nm.

Cấu hình động cơ này được đánh giá thiên về hiệu năng vận hành và độ êm ái, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm lái mượt mà, đặc biệt trong điều kiện di chuyển đô thị. Việc bổ sung phiên bản máy xăng được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời giúp Everest tiếp cận thêm nhóm khách hàng mới.

Hiện tại Ford Everest Platinum bản máy dầu tại Việt Nam có giá niêm yết 1,545 tỉ đồng. Trong trường hợp bản máy xăng được mở bán, mức giá nhiều khả năng sẽ cao hơn đôi chút.

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Chi phí xăng tăng và yêu cầu vốn ban đầu đang khiến nhiều tài xế công nghệ gặp khó khi gia nhập và duy trì công việc. Trong bối cảnh đó, xe điện cùng những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Xanh SM đang giúp người lao động giảm áp lực chi phí, dễ dàng gia nhập nghề và cải thiện thu nhập.

(GLO)-Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Yaris Cross 2027 được cho là sẽ ra mắt trong năm tới, mang theo hàng loạt cải tiến về thiết kế, công nghệ và an toàn.Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng cạnh tranh đây được xem là bước đi chiến lược của Toyota nhằm duy trì sức hút sản phẩm

(GLO)-Toyota chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Urban Cruiser EV tại Philippines với mức giá khởi điểm tương đương gần 940 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị, sở hữu tầm hoạt động ấn tượng cùng nhiều trang bị thực dụng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Đông Nam Á.

(GLO)-Phiên bản 2026 của Ducati Multistrada V2 S vừa ra mắt thị trường Việt Nam gây chú ý với loạt nâng cấp đáng giá từ động cơ, khung gầm đến công nghệ hỗ trợ lái, hướng tới trải nghiệm đường trường cao cấp và linh hoạt hơn cho người dùng.

