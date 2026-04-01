Ford Ranger Raptor V6 sắp về Việt Nam, giá gần 1,3 tỷ đồng

(GLO)- Phiên bản động cơ xăng V6 của Ford Ranger Raptor đang được nhận cọc trước khi ra mắt, sức mạnh vượt trội so với bản máy dầu hiện hành. Dự kiến ra mắt trong quý II-2026.

Ford Ranger Raptor là mẫu bán tải tập trung vào khả năng off-road và hiệu suất vận hành. Ngoài động cơ mạnh nhất trong số các biến thể của dòng Ranger, bản Raptor trang bị nhiều chi tiết đắt giá hơn Ranger thường.

Sự xuất hiện của Raptor V6 3.0L cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi động cơ toàn cầu của hãng xe Mỹ, khi các thị trường lớn đều đã dần chia tay bản máy dầu 2.0L trên các dòng xe hiệu năng cao.

Thông tin từ đại lý, bản máy xăng được nhập khẩu từ Thái Lan và có thiết kế gần như tương đồng với phiên bản máy dầu. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sức mạnh động cơ: khối V6 3.0L cho công suất lên tới 397 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Bản máy dầu hiện hành của Ford Ranger Raptor sử dụng động cơ 2.0L tăng áp kép, cho công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cả hai phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Tại Thái Lan, Ranger Raptor trang bị bộ phuộc Fox tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên với khả năng điều chỉnh giảm chấn 500 lần/giây. Xe có 7 chế độ lái khác nhau, gồm Normal (thông thường), Sport (thể thao), Slippery (đường trơn trượt), Rock Crawl (đá), Sand (cát), Mud/Ruts (bùn) và Baja (off-road tốc độ cao). Ống xả có thể điều chỉnh âm thanh tùy theo sở thích và chế độ vận hành.

Về tiện nghi, xe trang bị màn hình cảm ứng dọc 12 inch, kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, âm thanh High-end 10 loa của Bang & Olufsen. Xe có các đường viền đỏ tương phản trên táp-lô, thành ghế, lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng.

Hiện chưa rõ Ford Ranger Raptor 3.0 V6 máy xăng sắp bán sẽ thay thế bản máy dầu 2.0 tăng áp kép hiện hữu hay là một lựa chọn thêm cho người dùng. Theo các đại lý, bản máy xăng mới nhập khẩu Thái Lan giống bản máy dầu.

Việc đưa phiên bản máy xăng V6 về Việt Nam cho thấy Ford đang muốn củng cố vị thế dẫn đầu trong nhóm bán tải hiệu năng cao, nơi vốn chưa có đối thủ trực tiếp xứng tầm.

Mặc dù cấu hình động cơ dung tích lớn có thể khiến giá xe tăng cao do các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, Ranger Raptor V6 vẫn được dự báo sẽ thu hút nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm vận hành thuần túy và sức mạnh cơ bắp.

Thị trường xe bán tải hiệu suất cao tại Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt mới khi các đại lý trên toàn quốc bắt đầu nhận đặt cọc cho phiên bản Ford Ranger Raptor V6 3.0L. Theo các nguồn tin siêu bán tải này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5-2026 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thay thế dần cấu hình động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo hiện hữu.

Giá bán của phiên bản V6 chưa được công bố. Trong khi đó, bản máy dầu đang được phân phối tại Việt Nam với giá khoảng 1,299 tỷ đồng. Ở phân khúc bán tải hiệu suất cao, Ford Ranger Raptor hiện vẫn là lựa chọn chính hãng gần như duy nhất.