BYD Sealion 08 gây sốc: 12.000 đơn hàng sau 24 giờ, công suất gần 500 mã lực

(GLO)- Chỉ 24 giờ sau khi ra mắt tại Trung Quốc, BYD Sealion 08 đã nhận hơn 12.000 đơn đặt hàng. Mẫu SUV có 8 phiên bản, công suất tối đa gần 500 mã lực và tầm hoạt động lên tới 900 km.

BYD Sealion 08 đang trở thành tâm điểm chú ý tại thị trường Trung Quốc khi ghi nhận hơn 12.000 đơn đặt hàng chỉ sau 24 giờ ra mắt. Mẫu SUV mới thuộc dòng Ocean Series được bán với 8 phiên bản, gồm cả hệ truyền động thuần điện và hybrid cắm điện.

Giá bán của Sealion 08 dao động từ 229.900 đến 279.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 892 triệu đến 1,086 tỷ đồng.

Theo ông Zhang Zhuo, Tổng giám đốc bộ phận bán hàng dòng Ocean Series của BYD, lượng đơn đặt hàng nói trên được ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên mẫu xe chính thức xuất hiện tại thị trường Trung Quốc.

Thiết kế lấy cảm hứng từ xe concept

Sealion 08 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ concept Ocean S. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tách rời, dải LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe và cảm biến lidar đặt trên nóc.

Hệ thống lidar kết hợp nền tảng hỗ trợ lái thông minh God's Eye 5.0. Đáng chú ý, toàn bộ phiên bản Sealion 08 đều được trang bị hệ thống God's Eye B, với các tính năng như hỗ trợ đỗ xe tự động và điều hướng trong đô thị.

Khoang nội thất áp dụng ngôn ngữ Ocean Aesthetics 2.0, sử dụng tông màu be, vật liệu giả da mềm và các chi tiết trang trí dạng xà cừ. Xe vẫn giữ một số nút bấm vật lý bên cạnh màn hình trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng 3 chấu.

BYD cung cấp Sealion 08 với cấu hình 5 hoặc 6 chỗ. Bản 6 chỗ có hai ghế thương gia ở hàng thứ hai, tích hợp chỉnh điện, tựa tay và chỗ để chân. Hành khách phía sau còn có màn hình giải trí gắn trên trần.

Bản mạnh nhất gần 500 mã lực

Điểm đáng chú ý của Sealion 08 nằm ở danh mục hệ truyền động đa dạng.

Các phiên bản PHEV sử dụng hệ thống DM thế hệ thứ năm, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 154 mã lực với một hoặc hai motor điện.

Phiên bản một motor đạt công suất 200 kW, tương đương khoảng 268 mã lực. Bản hai motor sử dụng hai động cơ điện cùng công suất 200 kW.

Sealion 08 PHEV có thể chạy thuần điện tối đa 400 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khi pin và bình nhiên liệu được nạp đầy, tổng quãng đường di chuyển có thể đạt tới 1.650 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 4,6 lít/100 km khi pin gần cạn.

Trong khi đó, bản thuần điện EV hướng tới nhóm khách hàng đề cao hiệu năng. Xe có cấu hình một hoặc hai motor, trong đó bản một motor cho công suất 320 kW (429 mã lực) hoặc 370 kW (496 mã lực).

Bản cao cấp nhất sử dụng hai motor điện, gồm động cơ phía trước công suất 215 kW (288 mã lực) và động cơ phía sau 370 kW (496 mã lực).

Tầm hoạt động 900 km, sạc nhanh trong 9 phút

Sealion 08 EV được cung cấp hai tùy chọn pin Blade thế hệ thứ hai, dung lượng 92,093 kWh và 115,072 kWh. Phạm vi hoạt động tối đa lần lượt đạt 800 km và 900 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Không chỉ sở hữu công suất lớn, mẫu SUV còn gây chú ý với khả năng sạc nhanh. BYD cho biết xe có thể bổ sung thêm quãng đường di chuyển chỉ sau khoảng 5 phút sạc và hoàn tất quá trình sạc trong khoảng 9 phút trong điều kiện tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Sealion 08 còn được trang bị hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A, hệ thống treo khí nén hai khoang có khả năng dự đoán mặt đường và hệ thống đánh lái bánh sau.

Đáng chú ý, cả hai biến thể EV và PHEV đều sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, năng lực sản xuất loại pin này vẫn là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của BYD.

Với giá khởi điểm khoảng 892 triệu đồng, công suất gần 500 mã lực, tầm hoạt động tối đa 900 km cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, BYD Sealion 08 đang tạo sức ép đáng kể trong phân khúc SUV tại Trung Quốc. Hơn 12.000 đơn đặt hàng chỉ sau 24 giờ có thể xem là tín hiệu cho thấy sức hút của mẫu xe ngay từ thời điểm mở bán.