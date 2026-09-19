10 mẫu SUV, Crossover bền bỉ nhất với người "ăn chắc, mặc bền"

Nghiên cứu mới nhất của iSeeCars vừa chỉ ra những mẫu SUV, Crossover bền bỉ nhất dành cho khách mua xe đề cao yếu tố 'ăn chắc, mặc bền', trong đó phần lớn là các mẫu xe thuộc thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Lexus…

Khoảng 10 năm trở lại đây, xu hướng chọn mua ô tô của người Việt Nam cũng như khách hàng toàn cầu đang có sự thay đổi, chuyển dịch từ xe gầm thấp sang các dòng xe thể thao đa dụng như SUV, Crossover.

Có người mua xe chú trọng tới thiết kế, trang bị tính năng; số khác cân nhắc tính hiệu quả, tiết kiệm… nhưng không ít người chọn mua xe SUV, Crossover lại đề cao yếu tố "ăn chắc, mặc bền", ưu tiên các mẫu xe vốn bền bỉ, ổn định. Chính vì vậy, mới đây dựa trên cơ sở khảo sát, phân tích dữ liệu Công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCar vừa công bố danh sách những mẫu SUV, Crossover bền bỉ nhất, có khả năng đạt hơn 400.000 km.

Cụ thể, iSeeCars đã khảo sát hơn 395 triệu ô tô tại thị trường Mỹ để đưa ra tỷ lệ % khả năng theo từng mẫu mã ô tô bền bỉ nhất có thể đạt quãng đường 250.000 dặm, tương đương hơn 400.000 km. Theo iSeeCars kết quả năm nay cho thấy, trung bình mỗi chiếc ô tô có 5,4% khả năng đạt được quãng đường 250.000 dặm, tương đương hơn 400.000 km.

Toyota Sequoia được đánh giá cao nhất về độ bền bỉ với 42,3% khả năng đạt mốc vận hành trên 400.000 km. Ảnh: TOYOTA

Với dòng xe SUV, Crossover, iSeeCars cũng đã phân tích dữ liệu để tìm ra những mẫu xe bền bỉ nhất, có tỷ lệ đạt quãng đường trên 400.000 km cao nhất. Đáng chú ý, danh sách 10 mẫu SUV, Crossover bền bỉ nhất hầu hết là các mẫu ô tô Nhật Bản thuộc các thương hiệu như Toyota, Honda, Lexus, Acura.

Cụ thể, trong số 10 mẫu xe góp mặt, có tới 9 mẫu xe thương hiệu Nhật Bản và 1 mẫu SUV đến từ Đức. Toyota có 3 đại diện ở nhóm xe SUV được iSeeCars đánh giá cao về độ bền nhưng trong số này không có mẫu mã nào được phân phối tại Việt Nam. Trái lại, Honda cũng có 3 mẫu xe góp mặt như 2 trong số đó hiện đang được bán tại Việt Nam.

Kết quả được iSeeCars công bố cho thấy, Toyota Sequoia được đánh giá cao nhất về độ bền bỉ với 42,3% khả năng đạt mốc vận hành trên 400.000 km, cao hơn 7,9 lần so với mức trung bình của ngành. Toyota 4Runner xếp thứ hai với 33,1% khả năng đạt được mốc vận hành trên 400.000 km.

Honda có tới 3 mẫu xe SUV, Crossover được đánh giá cao về độ bền bỉ. Ảnh: BÁ HÙNG

Hai vị trí tiếp theo thuộc về các mẫu xe sang Lexus, gồm Lexus RX Hybrid (28,9%) và Lexus GX (23,3%). Vị trí thứ 5 thuộc về mẫu Crossover - Toyota Highlander Hybrid (20,7%). Như vậy, 5 vị trí dẫn đầu trong danh sách 10 mẫu SUV, Crossover bền bỉ nhất do iSeeCars công bố đều là các mẫu xe của tập đoàn Toyota.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, Honda áp đảo với Honda HR-V xếp vị trí thứ 6. Mẫu Crossover 5 chỗ của Honda đạt tỉ lệ 17,6% khả năng đạt được mốc vận hành trên 400.000 km. Honda Pilot xếp thứ 8 với 14,3% và Honda CR-V xếp thứ 10 với 12,7% khả năng đạt được mốc vận hành trên 400.000 km. Mercedes-Benz G-Class với 17,3% khả năng đạt được mốc vận hành trên 400.000 km. Mẫu ô tô hạng sang Acura MDX xếp thứ 9 với 13,1% khả năng đạt được mốc vận hành trên 400.000 km.

10 mẫu xe SUV, Crossover bền bỉ nhất, có khả năng đạt quãng đường hơn 400.000 km

Để chọn ra những mẫu ô tô bền bỉ nhất, có khả năng chạy tốt sau hơn 400.000 km iSeeCars đã xây dựng một phương pháp, sử dụng chỉ số dự kiến trung bình của công-tơ-mét (ODO) cho từng năm trong vòng đời sản phẩm. Sau đó, iSeeCars đã sử dụng nó để tính toán khả năng một chiếc xe có thể đạt quãng đường hơn 400.000 km. Trước đó, xét theo thương hiệu, Toyota và Lexus cũng dẫn đầu danh sách.

Theo Hoàng Cường (thanhnien.vn)