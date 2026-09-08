Lotus ra mắt bộ ba Emira, Emeya và Eletre mới, nổi bật phiên bản Emira 420 Sport

(GLO)- Lotus vừa giới thiệu ba phiên bản hiệu suất cao mới gồm Emira 420 Sport, Emeya 900 Gold và Eletre 900 Gold tại Trung Quốc. Trong đó, Emira 420 Sport gây chú ý với công suất 420 mã lực và trọng lượng chỉ 1.430 kg.

Ngày 31/8/2026, Lotus ra mắt ba mẫu xe mới tại Trung Quốc, trải rộng ở các phân khúc xe thể thao động cơ đốt trong, sedan điện và SUV điện hiệu suất cao.

Đáng chú ý nhất là Lotus Emira 420 Sport, phiên bản được hãng định vị là mạnh và nhẹ nhất trong dòng Emira. Mẫu xe có giá 988.000-1.188.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,46-4,16 tỷ đồng, dự kiến bàn giao tại Trung Quốc từ tháng 10/2026.

Trong khi đó, Lotus Emeya 900 Gold có giá khởi điểm 918.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,21 tỷ đồng. Lotus Eletre 900 Gold có giá từ 928.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,25 tỷ đồng.

Lotus Emira 420 Sport: mạnh nhất, nhẹ nhất dòng Emira

Lotus Emira 420 Sport được định vị như một mẫu xe thể thao đường phố mang đặc tính vận hành của xe đua. Hãng tập trung tối ưu trọng lượng và khí động học nhằm cải thiện khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Cụm thông gió ba phần trên cản trước được thiết kế lại, giúp tăng 15% lưu lượng khí qua các két tản nhiệt bên ngoài và 14% qua két tản nhiệt trung tâm. Hiệu quả làm mát phanh cũng được cải thiện 10%.

Chiều cao xe giảm 5 mm so với Emira Turbo SE. Ở tốc độ 300 km/h, các tinh chỉnh khí động học giúp tạo thêm 25 kg lực ép xuống mặt đường ở phía sau mà không làm tăng lực cản.

Nhờ sử dụng hệ thống ống xả titan và pin lithium trọng lượng nhẹ, Emira 420 Sport có trọng lượng không tải chỉ 1.430 kg. Nếu trang bị thêm các tùy chọn giảm trọng lượng, con số này có thể giảm thêm 25 kg.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ AMG M139 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau và cấu hình động cơ đặt giữa.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Lotus Emira 420 Sport có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.413 x 1.896 x 1.225 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm. Mẫu xe lần đầu được giới thiệu vào tháng 5/2026.

Lotus Emeya 900 Gold: sedan điện 918 mã lực

Lotus Emeya 900 Gold nổi bật với hệ thống khí động học chủ động, gồm lưới tản nhiệt và cánh gió hai tầng dạng nổi. Hệ thống giảm xóc chủ động và bộ khuếch tán sau chủ động cũng có khả năng tự điều chỉnh theo tốc độ và chế độ lái.

Mẫu sedan điện được trang bị gần 62 chi tiết bằng sợi carbon, phủ tổng cộng 6,1 m² trên thân xe nhằm tối ưu trọng lượng.

Hệ truyền động gồm hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh và sử dụng kiến trúc điện 800V. Tổng công suất đạt 918 mã lực, mô-men xoắn cực đại 985 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,78 giây và đạt tốc độ tối đa 256 km/h.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là pin NCM 102 kWh của CATL, cho phạm vi hoạt động 530 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất 420 kW, cho phép bổ sung quãng đường khoảng 180 km chỉ sau 5 phút.

Khoang cabin sở hữu màn hình trung tâm OLED 15,1 inch cùng màn hình hiển thị trên kính lái AR-HUD 55 inch. Hệ thống vận hành trên nền tảng Hyper OS với hai chip Qualcomm Snapdragon 8155.

Lotus Emeya 900 Gold có kích thước 5.139 x 2.005 x 1.464 mm và chiều dài cơ sở 3.069 mm.

Lotus Eletre 900 Gold: SUV điện 918 mã lực

Tương tự Emeya 900 Gold, Lotus Eletre 900 Gold sử dụng hệ thống dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện trên nền tảng 800V. Công suất tối đa đạt 918 mã lực, mô-men xoắn cực đại 985 Nm.

Tuy nhiên, mẫu SUV được trang bị bộ pin NCM 112 kWh của CATL, cho phạm vi hoạt động 560 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,95 giây, 0-200 km/h trong 9,5 giây và đạt tốc độ tối đa 265 km/h.

Eletre 900 Gold cũng hỗ trợ sạc nhanh công suất 420 kW.

Về khung gầm, xe được trang bị hệ thống khung gầm động 6 chiều, gồm hệ thống treo khí nén hai buồng, thanh cân bằng chủ động 48V và hệ thống đánh lái bánh sau chủ động.

Ngoại thất có 7 cửa thông gió RaceAero cùng cánh gió chủ động 4 giai đoạn. Các chi tiết khí động học này tạo lực ép tối đa 112,5 kg xuống mặt đường, qua đó tăng độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Lotus Eletre 900 Gold có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.103 x 2.019 x 1.636 mm, chiều dài cơ sở 3.019 mm.

Có thể bán tại Việt Nam trong tương lai

Ba mẫu xe mới hiện được Lotus giới thiệu tại Trung Quốc và chưa có thông tin chính thức về thời điểm phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, các phiên bản này có khả năng được đưa về thị trường Việt Nam trong tương lai.

Hiện Lotus đang phân phối 4 mẫu xe tại Việt Nam gồm Eletre, Emeya, Emira và Evija, với giá bán khởi điểm từ khoảng 4,48 tỷ đồng.