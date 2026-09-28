Vì sao ô tô hạng A rớt doanh số thảm?

(GLO)- Từng là lựa chọn phổ biến nhờ giá rẻ, nhỏ gọn và dễ sử dụng trong đô thị, xe hạng A chạy xăng đang ngày càng mất khách tại Việt Nam. Sự xuất hiện của xe điện giá thấp, trong khi các mẫu SUV cỡ nhỏ và sedan hạng B liên tục giảm giá, đang thu hẹp lợi thế vốn có của phân khúc này.

Bức tranh của xe đô thị hạng A trong năm 2026 cho thấy mức suy giảm khá rõ. Tính hết 5 tháng đầu năm, phân khúc này chỉ còn Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning.

Trong đó, Grand i10 bán 155 xe trong tháng 5, nâng doanh số 5 tháng lên 1.121 xe, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ 2024. Toyota Wigo chỉ bán 3 xe trong tháng 5, nâng tổng lượng xe từ đầu năm lên 203 chiếc, giảm tới 78% so với cùng kỳ 2024. Kia Morning không còn được công bố doanh số riêng.

Kia Morning từng là cái tên quen thuộc ở phân khúc xe hạng A, nhưng doanh số những năm gần đây liên tục thu hẹp khi sức hút của dòng xe cỡ nhỏ chạy xăng suy giảm. Ảnh: Kia.

Sang tháng 8, sức mua tiếp tục suy yếu. Grand i10 bán 91 xe, giảm 22,2% so với tháng trước và lần đầu trong năm xuống dưới 100 xe/tháng. Toyota Wigo đạt 76 xe, giảm gần 61%. Sau 8 tháng, doanh số lũy kế của hai mẫu xe lần lượt giảm 27,5% và 69,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin dẫn số liệu VAMA, 8 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số thị trường tăng 12% so với cùng kỳ; riêng tháng 8, toàn thị trường đạt 25.395 xe. Tuy nhiên, SUV tiếp tục là dòng xe du lịch bán chạy nhất trong hệ thống VAMA với 4.739 xe trong tháng này.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là khoảng cách giá giữa xe hạng A và những phân khúc cao hơn ngày càng thu hẹp.

Trước đây, người mua muốn sở hữu ô tô mới với mức giá thấp thường chọn Morning, i10 hay Wigo. Nhưng hiện nay, nhiều mẫu SUV cỡ A, sedan hạng B và đặc biệt SUV hạng B được giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng thêm ưu đãi.

Chẳng hạn, trong năm 2026, nhiều mẫu SUV hạng B được áp dụng các chương trình ưu đãi quy đổi lên tới hàng chục triệu đồng; một số mẫu có giá thực tế xuống dưới hoặc tiệm cận 500 triệu đồng.

Khi chênh lệch chi phí mua xe không còn quá lớn, khách hàng có thêm lý do để chọn phương tiện gầm cao, không gian rộng hơn và nhiều trang bị hơn thay vì một mẫu hatchback hoặc sedan hạng A.

Ở thế hệ cũ, Grand i10 từng nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường và giữ vai trò trụ cột doanh số của Hyundai tại Việt Nam. Ảnh: TC Motor.

Ngoài ra, sự cạnh tranh mới còn đến từ xe điện. Theo VnExpress, trước năm 2023, xe xăng cỡ A gần như là lựa chọn duy nhất nếu người tiêu dùng muốn mua ô tô mới ở mức giá thấp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mẫu ô tô điện giá rẻ đã đưa mặt bằng giá xe mới xuống dưới 300 triệu đồng, thậm chí thấp hơn nữa ở một số sản phẩm. Do vậy, xe hạng A chạy xăng không còn giữ độc quyền về lợi thế giá thấp và kích thước nhỏ gọn.

Ngoài yếu tố giá, nhu cầu của khách hàng đang chuyển dịch. Các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ đáp ứng đồng thời nhu cầu di chuyển trong đô thị, vị trí ngồi cao, khoảng sáng gầm lớn và không gian sử dụng linh hoạt. Trong khi đó, xe hạng A truyền thống có ưu thế về kích thước nhỏ và khả năng luồn lách nhưng hạn chế hơn về không gian.

Một phân tích thị trường cũng ghi nhận người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển từ xe cỡ A truyền thống sang các mẫu A-SUV, trong khi phân khúc xe gầm thấp hạng A ngày càng thu hẹp cả về số lượng sản phẩm lẫn doanh số.