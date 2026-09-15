Môtô 500cc 4 xi-lanh, công suất gần 83 mã lực, thêm loạt công nghệ cao cấp

(GLO)- CFMoto 500SR 2026 vừa được bổ sung hai phiên bản mới tại Trung Quốc với loạt nâng cấp về điện tử, chế độ lái và hỗ trợ vận hành, trong khi động cơ 4 xi-lanh vẫn được giữ nguyên. Mẫu sportbike có giá từ hơn 120 triệu đồng, bản cao nhất lên tới hơn 131 triệu đồng.

CFMoto 500SR 2026 hiện có hai phiên bản mới tại thị trường Trung Quốc, gồm bản trang bị ga điện tử có giá 31.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 122 triệu đồng, và bản ly hợp điện tử giá 33.980 nhân dân tệ, tương đương hơn 131 triệu đồng.

Đáng chú ý, đợt nâng cấp lần này không tập trung vào thay đổi phần cứng cốt lõi. Thay vào đó, CFMoto tăng cường các công nghệ điều khiển điện tử nhằm cải thiện khả năng vận hành và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người sử dụng.

Điểm đáng chú ý nhất là ba chế độ lái Sport, Street và Rain. Người điều khiển có thể lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với từng điều kiện sử dụng. Trong đó, chế độ Rain ưu tiên khả năng kiểm soát trên mặt đường trơn trượt, còn Sport tăng độ nhạy phản hồi động cơ, hướng tới cảm giác lái thể thao.

Việc bổ sung các chế độ lái cũng giúp CFMoto 500SR dễ tiếp cận hơn với những người mới làm quen môtô phân khối lớn. Với người có kinh nghiệm, các thiết lập này mang lại thêm khả năng tùy biến khi di chuyển trên đường đèo hoặc những cung đường có điều kiện bám đường thay đổi.

Hệ thống kiểm soát hành trình cũng được trang bị tiêu chuẩn trên hai phiên bản mới. Tính năng này giúp giảm thao tác duy trì ga liên tục, đặc biệt hữu ích trong những hành trình đường dài.

Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với ABS bánh sau có hai mức điều chỉnh. Người lái có thể lựa chọn mức can thiệp phù hợp hoặc tắt hoàn toàn hệ thống trong những tình huống cần chủ động kiểm soát chiếc xe theo phong cách riêng.

Về thiết kế, CFMoto 500SR 2026 được bổ sung cụm đèn pha projector mới, hướng tới khả năng chiếu sáng tốt hơn khi di chuyển ban đêm. Xe đồng thời có thêm tùy chọn màu xám "giữa các vì sao", góp phần tạo diện mạo hiện đại hơn.

Hai phiên bản mới có sự khác biệt đáng kể về công nghệ truyền động. Bản ga điện tử được trang bị quickshifter hai chiều, hỗ trợ sang số lên và xuống mà không cần sử dụng ly hợp liên tục.

Trong khi đó, phiên bản ly hợp điện tử sử dụng hệ thống điều khiển ly hợp tự động, cho phép sang số mà không cần thao tác tay côn. Hệ thống này có ba mức điều chỉnh độ bám ly hợp và người lái vẫn có thể chuyển sang chế độ thủ công khi muốn tự kiểm soát quá trình sang số.

Sức mạnh của CFMoto 500SR 2026 vẫn đến từ động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 500cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ cho công suất tối đa 78,9 mã lực ở cấu hình thông thường và có thể đạt 82,9 mã lực khi sử dụng hệ thống nạp cưỡng bức, cùng mô-men xoắn cực đại 49 Nm.

Động cơ kết hợp với khung thép crom-molypden và gắp sau bằng hợp kim nhôm. Xe có trọng lượng khô 189 kg, chiều cao yên 805 mm, hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng kiểm soát.

Việc giữ nguyên nền tảng phần cứng nhưng bổ sung hàng loạt công nghệ điện tử cho thấy hướng nâng cấp của CFMoto 500SR 2026 tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thực tế. Đây cũng là cách giúp mẫu sportbike 500cc cải thiện khả năng kiểm soát ở tốc độ thấp, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn vận hành hơn cho người dùng.