Xe ga mới khiến "vua tay ga Honda" phải dè chừng: Dáng đẹp, trang bị đỉnh, giá dự kiến rẻ

Dù mới ở dạng nguyên mẫu, nhưng 250T ADV đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng xe nhờ thiết kế và các trang bị ấn tượng. Xe mang phong cách Adventure với phần đầu dạng mỏ, kính chắn gió cao, đèn pha kép và hệ thống quây có kích thước lớn. Dù vậy, kích thước vẫn đủ gọn để cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trên đường phố.

Theo thông tin được hãng cung cấp, 250T ADV sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích khoảng 250cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số CVT. Trước đó, một số thông tin rò rỉ cho rằng xe có thể sử dụng động cơ 249cc hai xi-lanh, nhưng cấu hình này không xuất hiện trên nguyên mẫu được trưng bày. ZXMOTO chưa công bố công suất và mô-men xoắn chính thức.

Một trong những điểm đáng chú ý của 250T ADV là kết cấu động cơ cố định trên khung. Động cơ không được liên kết và chuyển động cùng gắp sau như nhiều mẫu tay ga truyền thống. Phía sau sử dụng gắp nhôm độc lập với động cơ, kết hợp hệ thống truyền động bằng dây đai.

Xe sử dụng bánh nan hoa 15 inch phía trước và 14 inch phía sau, đi cùng lốp không săm đa dụng cho mục đích di chuyển linh hoạt. Hệ thống treo trước là phuộc hành trình ngược, trong khi phía sau sử dụng gắp nhôm kết hợp giảm xóc có bình dầu phụ.

Hệ thống an toàn trên xe được đảm bảo với phanh đĩa trước kèm heo dầu 4 piston và phanh đĩa phía sau. Xe được trang bị ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Trang bị điện tử trên nguyên mẫu gồm màn hình TFT màu, chìa khóa thông minh Smartkey, kiểm soát hành Cruise Control, cổng USB sạc nhanh và hệ thống đèn LED. Một camera cũng được bố trí tại khu vực trung tâm phía trước xe, được cho là phục vụ chức năng ghi hình khi vận hành.

ZXMOTO 250T ADV hiện vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu và một số chi tiết có thể thay đổi trước khi sản xuất thương mại. Theo thông tin từ thị trường Trung Quốc, mẫu xe này dự kiến được đưa vào sản xuất trong năm 2027. Giá dự kiến trên 20.000 nhân dân tệ, khoảng 77,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)