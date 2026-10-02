Xe máy điện vào cuộc đua mới: Ai sẽ thắng ở mạng lưới đổi pin?

(GLO)- Thị trường xe máy điện Việt Nam nóng lên khi các hãng đồng loạt đầu tư hạ tầng, trong đó trạm đổi pin là mắt xích quan trọng để rút ngắn thời gian tiếp năng lượng và tăng khả năng di chuyển.

VinFast là một trong những doanh nghiệp đẩy mạnh mô hình này với quy mô lớn. Tháng 1-2026, VinFast cho biết V-Green đã hoàn tất lắp đặt 4.500 tủ đổi pin đầu tiên và dự kiến đạt 45.000 tủ tại 34 tỉnh, thành trong quý I-2026.

Ba mẫu xe Evo, Feliz II và Viper được thiết kế hỗ trợ đổi pin. Theo công bố, mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh, phí đổi pin được đưa ra ở mức 9.000 đồng/pin/lần.

VinFast sẽ triển khai tổng cộng khoảng 150.000 tủ đổi pin trên toàn quốc. Ảnh nguồn VinFast

Honda Việt Nam cũng chính thức tham gia cuộc đua. Doanh nghiệp triển khai đồng thời trạm sạc và trạm đổi pin, trước mắt tại các thành phố lớn. Hệ thống Honda e:Swap BATTERY STATION áp dụng cho CUV e:, trong khi Honda Motor Charger Hub phục vụ UC3 và các dòng xe tương lai. Honda cho biết việc triển khai được thực hiện tại các HEAD kinh doanh xe điện và có thể mở rộng tới các địa điểm công cộng thông qua hợp tác với đối tác thứ ba.

Ở hướng khác, Selex Motors đã phát triển mô hình đổi pin tự động từ năm 2023, tập trung nhiều vào nhóm khách hàng giao vận. Đến nay, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mạng lưới trạm tại nhiều địa điểm, trong khi hệ sinh thái mới đang hướng tới khả năng kết nối với nhiều thương hiệu xe điện hơn.

Đáng chú ý, Yadea cũng đã ký thỏa thuận với Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) để nghiên cứu, phát triển các dòng xe sử dụng pin hoán đổi và kết nối với hệ thống đổi pin dùng chung. VGX được thành lập bởi Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors, định hướng phát triển hạ tầng năng lượng dùng chung cho phương tiện điện.

Khác với việc bán một mẫu xe, xây dựng mạng lưới đổi pin đòi hỏi đầu tư đồng thời vào tủ đổi pin, số lượng pin dự phòng, địa điểm đặt trạm, hệ thống điện, phần mềm quản lý và quy trình bảo đảm an toàn. Mạng lưới chỉ thực sự có giá trị khi người dùng có thể tìm thấy trạm ở những vị trí thuận tiện và có sẵn pin phù hợp khi cần.

Đây cũng là lý do câu chuyện tương thích giữa các hệ thống ngày càng được chú ý. Mô hình dùng chung có thể giúp tăng hiệu quả khai thác hạ tầng, nhưng đòi hỏi sự thống nhất về pin, thiết bị, phần mềm, dữ liệu và tiêu chuẩn an toàn. Việc VGX hợp tác với Yadea cho thấy hướng đi này đang bắt đầu được thử nghiệm tại Việt Nam.