Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 ra mắt: "Thần gió" khoác áo mới, nâng cấp loạt công nghệ

Suzuki vừa giới thiệu phiên bản Hayabusa Special Edition 2026 tại thị trường Ấn Độ, với những thay đổi chủ yếu tập trung vào diện mạo cùng một số nâng cấp về trang bị và công nghệ hỗ trợ người lái.

So với Hayabusa tiêu chuẩn, phiên bản Special Edition gây chú ý với màu sơn Pearl Vigor Blue độc quyền, kết hợp bộ tem trang trí riêng và thiết kế hoàn thiện mâm xe khác biệt.

Những chi tiết này mang đến diện mạo nổi bật hơn cho mẫu sportbike đầu bảng của Suzuki. Trên bình xăng còn có logo Suzuki dạng ba chiều cùng huy hiệu Special Edition, giúp dễ dàng nhận diện phiên bản đặc biệt.

Suzuki cũng bổ sung một số chi tiết anod hóa ở khu vực đầu ống xả và tấm chắn nhiệt. Đáng chú ý, ốp yên đơn được trang bị tiêu chuẩn thay vì phải mua thêm như một phụ kiện tùy chọn. Chi tiết này góp phần nhấn mạnh phong cách thể thao của Hayabusa Special Edition.

Dù được bổ sung nhiều điểm nhấn mới, thiết kế tổng thể của xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của Hayabusa. Thân xe được tạo hình mạnh mẽ, đồng thời chú trọng đến khả năng khí động học nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành ở tốc độ cao.

Song song với Special Edition, Suzuki cũng làm mới Hayabusa tiêu chuẩn bằng ba phối màu mới. Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ pin lithium-ion mới do ELIIY Power phát triển. Theo Suzuki, bộ pin này có kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn, đồng thời duy trì điện áp ổn định hơn trong điều kiện chịu tải.

Hệ thống Launch Control cũng được điều chỉnh lại các thiết lập, trong khi Power Mode Selector tiếp tục cho phép người lái lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện sử dụng.

Một nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở hệ thống Smart Cruise Control. Trên Hayabusa 2026, hệ thống kiểm soát hành trình vẫn tiếp tục duy trì khi người lái sang số. Nhờ đó, người điều khiển có thể chuyển số mà không cần tắt cruise control hoặc phải giữ tay ga để duy trì tốc độ đã thiết lập.

Bên cạnh những nâng cấp trên, Hayabusa 2026 tiếp tục duy trì loạt công nghệ hỗ trợ người lái quen thuộc, gồm hệ thống kiểm soát lực kéo Motion Track Traction Control, sang số nhanh hai chiều, Suzuki Easy Start, Low RPM Assist và hệ thống kiểm soát phụ thuộc độ dốc.

Về sức mạnh, Hayabusa 2026 vẫn sử dụng máy 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, dung tích 1.340 cc, phun nhiên liệu điện tử và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này tiếp tục là một trong những yếu tố tạo nên đặc trưng của Hayabusa, với khả năng cung cấp mô-men xoắn trên dải vòng tua rộng, đồng thời hướng đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

Hệ thống khung gầm cũng được giữ nguyên với khung nhôm dạng twin-spar kết hợp gắp sau bằng nhôm. Phía trước là phuộc hành trình ngược KYB có khả năng điều chỉnh. Xe sử dụng lốp Bridgestone BATTLAX HYPERSPORT S22, trong khi hệ thống phanh trước gồm hai đĩa phanh full-floating đường kính 320 mm kết hợp cùm phanh Brembo Stylema.

Khí động học tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng trong thiết kế của Hayabusa. Suzuki cho biết thân xe đã trải qua quá trình thử nghiệm trong hầm gió nhằm tối ưu khả năng bảo vệ người lái khỏi luồng gió ở cả tư thế ngồi thông thường và khi thu mình hoàn toàn phía sau quây gió.

Thiết kế khí động học không chỉ tạo nên diện mạo đặc trưng cho Hayabusa mà còn hướng đến việc duy trì sự ổn định của xe khi vận hành ở tốc độ cao.

Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 có giá bán 1,99 triệu rupee, tương đương khoảng 538 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)