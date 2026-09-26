Yamaha tung xe tay ga 125cc mới: Bình xăng gần 7 lít, có phanh ABS

Không chỉ sở hữu bình xăng dung tích lớn gần 7 lít, mẫu xe tay ga mới Yamaha Fuzzy 125 còn được trang bị phanh ABS, màn hình TFT, tính năng giám sát áp suất lốp cùng hệ thống hỗ trợ điện khi tăng tốc.

Yamaha vừa trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới có tên gọi Fuzzy 125. Xe hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 125cc cùng loạt trang bị đáng chú ý như phanh ABS, màn hình TFT và bình xăng dung tích gần 7 lít.

Trong bối cảnh các hãng xe máy ngày càng chú trọng hơn đến công nghệ và tiện ích trên những dòng scooter cỡ nhỏ, Yamaha mới đây thu hút sự chú ý khi vừa trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới có tên Fuzzy 125. "Tân binh" scooter hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày với thiết kế nhỏ gọn nhưng sở hữu danh sách trang bị khá đầy đặn. Thậm chí sở hữu nhiều tính năng vốn không phải lúc nào cũng xuất hiện ở nhóm xe tay ga 125cc phổ thông.

Fuzzy 125 hiện đã được Yamaha mở bán tại thị trường Trung Quốc từ ngày 11.9.2026, với giá niêm yết 11.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 43 triệu đồng. Xe có một phiên bản cùng nhiều lựa chọn màu sắc.

Yamaha Fuzzy 125 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phong cách mềm mại pha chút cổ điển, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Ảnh: CHEJIAHAO

So với phong cách thể thao thường thấy trên nhiều dòng xe tay ga Yamaha, Fuzzy 125 đi theo hướng mềm mại và có phần cổ điển hơn. Cụm đèn trước dạng tròn, các mảng thân xe bo cong, kết hợp sàn để chân phẳng và tay dắt phía sau tạo nên diện mạo tương đối đơn giản. Cách tạo hình này đồng thời giúp mẫu xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, thay vì hướng quá nhiều đến nam hoặc nữ giới.

Fuzzy 125 có trọng lượng khoảng 108 kg, chiều cao yên 765 mm và chiều dài cơ sở 1.285 mm. Cả hai bánh đều sử dụng mâm 12 inch. Những thông số này giúp thân xe tương đối gọn, thuận tiện hơn khi dắt, xoay trở trên những tuyến đường đông phương tiện.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trên mẫu xe mới của Yamaha nằm ở bình nhiên liệu. Theo các thông tin được công bố sau lễ ra mắt, bình xăng xe đặt phía trước có dung tích lên đến 6,9 lít, khá lớn đối với một mẫu xe tay ga 125cc. Cách bố trí bình xăng phía trước cũng giúp người dùng không phải mở yên mỗi khi tiếp nhiên liệu, đồng thời góp phần duy trì không gian chứa đồ bên dưới yên.

Mẫu xe tay ga 125cc mới của Yamaha gây chú ý với bình xăng dung tích gần 7 lít, màn hình TFT 6,2 inch cùng nhiều tiện ích điện tử. Ảnh: CHEJIAHAO

Dung tích bình xăng lớn kết hợp động cơ dung tích nhỏ giúp Fuzzy 125 hướng đến quãng đường sử dụng dài sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Một số tài liệu tại Trung Quốc ước tính xe có thể di chuyển khoảng 300 km hoặc hơn trong điều kiện phù hợp.

Đáng chú ý, bên cạnh khả năng chứa nhiên liệu, danh sách công nghệ, tiện nghi mới là yếu tố giúp Fuzzy 125 tạo khác biệt. Yamaha trang bị cho mẫu xe này màn hình TFT màu kích thước 6,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại và hiển thị dẫn đường thông qua hệ thống MotoPlay. Xe còn có giám sát áp suất lốp, nhiều phương thức mở khóa gồm NFC, Bluetooth, ứng dụng điện thoại hoặc chìa khóa vật lý, bên cạnh cổng sạc USB và hệ thống đèn LED.

Đặc biệt, Fuzzy 125 sử dụng phanh đĩa phía trước tích hợp phanh ABS một kênh, giúp hạn chế nguy cơ bánh trước bị bó cứng khi người lái phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường có độ bám thấp. Bánh sau vẫn sử dụng phanh tang trống.

Yamaha Fuzzy 125 được trang bị phanh đĩa trước tích hợp ABS một kênh, trong khi bánh sau vẫn sử dụng phanh tang trống. Ảnh: CHEJIAHAO

Về vận hành, Yamaha Fuzzy 125 dùng động cơ xi-lanh đơn, dung tích thực 124cc, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm. Đây không phải những con số nổi bật nếu chỉ xét thuần về sức mạnh, nhưng Yamaha bổ sung hệ thống hỗ trợ điện nhằm cải thiện phản ứng của xe ở tốc độ thấp. Hệ động lực này được giới thiệu dưới tên Blue Core 2.0 Hybrid. Mô-tơ điện có thể hỗ trợ trong vài giây khi xe bắt đầu di chuyển hoặc tăng tốc, đồng thời hệ thống còn tích hợp chức năng khởi động êm và tự động ngắt động cơ khi dừng chờ.

Yamaha hiện chỉ công bố Fuzzy 125 dành cho thị trường Trung Quốc và chưa có thông tin cho thấy mẫu xe này sẽ phân phối tại các thị trường khác như Việt Nam hay các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Nguyễn Duy (thanhnien.vn)