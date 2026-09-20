SUV đô thị dưới 650 triệu: Xe Trung Quốc "đấu" xe Nhật, Hàn bằng trang bị

Ở tầm giá dưới 650 triệu đồng, người Việt ngày càng có nhiều lựa chọn xe Trung Quốc thuộc nhóm SUV đô thị. Để cạnh tranh xe thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, nhóm xe này đang tạo khác biệt bằng trang bị, công nghệ và hiệu năng.

Phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam ngày càng chật chội khi bên cạnh những cái tên quen thuộc đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta, thị trường xuất hiện thêm nhiều mẫu xe Trung Quốc có giá bán cạnh tranh.

Geely Coolray 2026 với diện mạo thay đổi nhiều điểm so với bản tiền nhiệm và có giá bán rẻ hơn trước. Ảnh: QUANG THÁI

Đáng chú ý, không ít sản phẩm mới đang tập trung vào khoảng giá 500 - 650 triệu đồng, vốn phù hợp với nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô hoặc chuyển từ sedan sang xe gầm cao. Omoda C5, Geely Coolray hay Jaecoo J5 là những ví dụ điển hình, với cách tiếp cận khá giống nhau, giữ giá bán dễ tiếp cận nhưng bổ sung nhiều trang bị, công nghệ để tạo khác biệt.

SUV Trung Quốc chen sâu vào khoảng giá dưới 650 triệu đồng

Geely Coolray 2026 hiện được phân phối với ba phiên bản, giá từ 499-599 triệu đồng. Omoda C5 cũng có hai phiên bản Luxury và Premium với giá từ 539-589 triệu đồng, trong khi Jaecoo J5 bản máy xăng được đưa vào vùng giá khoảng 559 triệu đồng.

Khoảng giá này gần như trùng với các mẫu SUV Nhật, Hàn đã "quen mặt" với người Việt. Mitsubishi Xforce GLX hiện có giá 605 triệu đồng, còn Toyota Yaris Cross bản máy xăng chạm mốc 650 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX có giá 605 triệu đồng. Ảnh: CHÍ TÂM

Điều này cho thấy khoảng giá dưới 650 triệu đồng không còn là sân chơi riêng của những thương hiệu Nhật, Hàn. Các hãng Trung Quốc đang chủ động đưa những mẫu SUV mới vào đúng vùng ngân sách phổ biến của người mua ô tô tại Việt Nam, thậm chí có phiên bản cao nhất vẫn dưới 600 triệu đồng.

Lấy trang bị, công nghệ để tạo lợi thế

Geely Coolray là ví dụ rõ nhất cho cách cạnh tranh này. Phiên bản Flagship có giá 599 triệu đồng, chỉ thấp hơn Mitsubishi Xforce GLX 6 triệu đồng nhưng sở hữu động cơ 1.5 lít tăng áp cho công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Mẫu xe này còn được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 16 tính năng, camera 540 độ, ghế trước làm mát, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh.

Trong khi đó, Xforce GLX sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm cùng hộp số CVT. Phiên bản giá 605 triệu đồng có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, màn hình 8 inch, 4 túi khí và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC. Những trang bị an toàn chủ động cao cấp hơn được Mitsubishi dành cho các phiên bản cao hơn.

GAC GS3 vừa về Việt Nam với đầy đủ trang bị, công nghệ nhưng giá vẫn dưới 650 triệu đồng. Ảnh: CHÍ TÂM

Omoda C5 và Jaecoo J5 cũng đi theo hướng tương tự. Omoda C5 đưa nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái vào dải sản phẩm dưới 600 triệu đồng, trong khi Jaecoo J5 bản xăng có hệ thống treo sau độc lập đa điểm, đèn LED, kính cửa sổ cách âm hai lớp, kiểm soát hành trình cùng Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Tuy nhiên, số lượng trang bị không phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của người mua. Các thương hiệu Nhật, Hàn vẫn có lợi thế về mức độ quen thuộc, thời gian hiện diện lâu hơn tại Việt Nam, hệ thống phân phối và lượng xe đã lưu hành trên thị trường.

Có thể hiểu, trong cuộc cạnh tranh SUV đô thị dưới 650 triệu đồng, các hãng Trung Quốc đang dùng giá bán, trang bị và công nghệ để tạo lý do thuyết phục khách hàng cân nhắc những thương hiệu còn tương đối mới. Còn với xe Nhật, Hàn, cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở bảng thông số mà còn ở niềm tin thương hiệu và hệ sinh thái sử dụng xe đã được xây dựng qua nhiều năm.

Theo Chí Tâm (thanhnien.vn)