Kawasaki Z650RS 2027 có thêm bản Black Ball, giá từ 181,6 triệu đồng

(GLO)- Kawasaki Z650RS 2027 được giới thiệu tại Nhật Bản với phiên bản Black Ball Edition mới, nổi bật nhờ phối màu đen cùng họa tiết đặc biệt trên bình xăng. Mức giá khởi điểm của mẫu xe từ khoảng 181,6 triệu đồng.

Kawasaki chính thức giới thiệu Z650RS 2027 tại thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn là phiên bản Black Ball Edition lấy cảm hứng từ phong cách phối màu từng được áp dụng trên Z900RS. Thay vì nâng cấp đáng kể về động cơ hay công nghệ, Kawasaki tập trung làm mới diện mạo cho mẫu mô tô đường phố hạng trung.

Trên Z650RS Black Ball Edition, màu đen được sử dụng làm tông chủ đạo, kết hợp họa tiết chuyển màu dạng “đá quý lửa” trên bình xăng. Bánh xe, ống xả và lưới tản nhiệt cũng được sơn đen, tạo diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn duy trì nét cổ điển đặc trưng của dòng Z650RS.

Phiên bản này còn được nhận diện bởi logo “650 Double” trên nắp hông, tạo điểm nhấn giữa thiết kế retro và những đường nét hiện đại. Trong khi đó, Z650RS bản tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng màu xanh dương ánh kim, hướng đến nhóm khách hàng ưa phong cách trẻ trung hơn.

Tại Nhật Bản, Kawasaki Z650RS 2027 bản tiêu chuẩn có giá 1.089.000 yen, tương đương khoảng 181,59 triệu đồng. Phiên bản Black Ball Edition có giá 1.111.000 yen, tương đương khoảng 185,26 triệu đồng. Xe dự kiến được bán tại Nhật từ ngày 1/10.

Giữ nguyên động cơ 649 cc

Dù được làm mới về ngoại hình, khả năng vận hành của Z650RS 2027 không có thay đổi đáng kể. Xe tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 649 cc, làm mát bằng dung dịch, tương tự Kawasaki Ninja 650 và Z650.

Động cơ cho công suất tối đa 68 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 63 Nm tại 6.700 vòng/phút. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt ở dải tua thấp và trung bình, phù hợp cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi đường dài vào cuối tuần.

Z650RS 2027 sử dụng khung sườn dạng ống thép, giúp trọng lượng xe ở mức 188 kg. Chiều cao yên 800 mm được đánh giá là tương đối dễ tiếp cận, đồng thời hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi di chuyển trong đô thị.

Với trọng lượng vừa phải kết hợp động cơ hai xi-lanh 649 cc, Z650RS duy trì khả năng chuyển hướng linh hoạt, đặc biệt trên những đoạn đường nhiều khúc cua.

Trang bị an toàn tiếp tục được duy trì

Kawasaki Z650RS 2027 tiếp tục sở hữu các trang bị hỗ trợ vận hành gồm Kawasaki Traction Control (KTRC), phanh ABS và ly hợp chống trượt.

Hệ thống KTRC giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc, trong khi ABS hỗ trợ giảm nguy cơ khóa bánh khi phanh gấp. Ly hợp chống trượt góp phần giúp quá trình xuống số diễn ra mượt mà hơn, đồng thời hạn chế tình trạng khóa bánh sau khi giảm tốc đột ngột.

Nhìn tổng thể, Z650RS 2027 không phải là một bản nâng cấp toàn diện về công nghệ mà chủ yếu tập trung vào yếu tố thiết kế. Việc bổ sung Black Ball Edition cho thấy Kawasaki đang tiếp tục khai thác công thức phối màu từng tạo dấu ấn trên Z900RS.

Với tông đen chủ đạo cùng các chi tiết tương phản, phiên bản mới mang đến diện mạo hầm hố hơn mà vẫn giữ được chất cổ điển vốn là đặc trưng của Kawasaki Z650RS.