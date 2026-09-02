Honda Rebel 300 trình làng, tích hợp E-Clutch, giá chỉ từ 60,5 triệu đồng

Honda Rebel 300 được phát triển theo phong cách cruiser pha chất bobber, hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu mô tô có thiết kế cá tính nhưng vẫn dễ tiếp cận. Xe sở hữu kiểu dáng thấp, bình xăng nhỏ gọn, khung xe để lộ và hàng loạt chi tiết được sơn đen, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và tối giản.

Yên xe đặt thấp kết hợp với tư thế lái thư giãn không chỉ mang lại đặc trưng của một chiếc cruiser mà còn giúp người lái dễ dàng chống chân khi dừng xe, qua đó phù hợp hơn với cả những người mới làm quen với mô tô phân khối lớn.

Rebel 300 sử dụng động cơ dung tích 286cc, làm mát bằng dung dịch. Tại thời điểm công bố giá bán, Honda chưa tiết lộ thông số công suất và mô-men xoắn cụ thể của phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ. Xe được trang bị đèn pha LED projector cùng hệ thống phanh đĩa ở cả hai bánh và ABS hai kênh.

Xe sử dụng màn hình thông tin TFT hiện đại, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua nền tảng Honda RoadSync. Hệ thống này cũng cung cấp chức năng dẫn đường từng chặng, giúp Rebel 300 có lợi thế về trang bị công nghệ so với nhiều mẫu mô tô mang phong cách hoài cổ vốn tập trung nhiều hơn vào thiết kế truyền thống.

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản cao cấp nằm ở công nghệ Honda E-Clutch. Với E-Clutch, người lái có thể khởi động, dừng xe và sang số mà không cần phải liên tục sử dụng tay côn. Hệ thống sử dụng các bộ chấp hành điện tử để tự động điều khiển quá trình đóng và ngắt ly hợp, qua đó giảm đáng kể thao tác cho người lái, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc và phải dừng, đi liên tục.

Tuy nhiên, E-Clutch không biến Rebel 300 thành một chiếc xe số tự động hoàn toàn. Honda vẫn giữ lại cần số điều khiển bằng chân như trên xe côn tay truyền thống, vì vậy người lái vẫn có thể chủ động lựa chọn cấp số.

Đồng thời, tay côn vật lý cũng được giữ nguyên và có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhờ đó, người mới có thể tận dụng khả năng hỗ trợ của E-Clutch để giảm áp lực khi vận hành, trong khi những người đã có kinh nghiệm vẫn có thể sử dụng côn tay theo cách truyền thống khi muốn kiểm soát chiếc xe nhiều hơn.

Rebel 300 được bán tại Ấn Độ từ 222.000 rupee - khoảng 60,5 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)