Maxi-scooter Honda Forza 750 2027 ra mắt: 59 mã lực, hộp số DCT 6 cấp

So với phiên bản trước, mẫu maxi-scooter hạng nặng không có nhiều thay đổi về mặt kỹ thuật mà chủ yếu được làm mới về diện mạo, đồng thời bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc.

Honda Forza 750 2027 tiếp tục sử dụng động cơ Parallel Twin hai xi-lanh thẳng hàng, SOHC, 8 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 745 cc. Động cơ cho công suất tối đa 43,1 kW, tương đương 58,6 PS, tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 4.750 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép Dual Clutch Transmission (DCT) 6 cấp. Hệ thống này sử dụng hai bộ ly hợp riêng biệt để điều khiển các cấp số chẵn và lẻ, giúp xe tự động chuyển số mượt mà.

Người lái cũng có thể chủ động sang số bằng các công tắc bố trí trên tay lái. Theo Honda, DCT trên Forza 750 được tinh chỉnh nhằm cải thiện khả năng kiểm soát ở tốc độ thấp, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đô thị thường xuyên dừng và di chuyển.

Xe được trang bị hệ thống ga điện tử Throttle By Wire cùng 5 chế độ lái, gồm Standard, Sport, Rain và hai chế độ User. Trong đó, hai chế độ User cho phép người lái tùy chỉnh các thông số vận hành theo sở thích và nhu cầu sử dụng. Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC cũng được trang bị tiêu chuẩn.

Forza 750 2027 sử dụng bình nhiên liệu dung tích 13,2 lít, với mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 27,8 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC.

Ở khu vực điều khiển, xe tiếp tục sở hữu màn hình TFT màu 5 inch, tích hợp kết nối với smartphone thông qua ứng dụng Honda RoadSync. Cruise Control cũng là trang bị tiêu chuẩn, giúp duy trì tốc độ ổn định mà không cần liên tục giữ tay ga, đặc biệt hữu ích trên những hành trình dài hoặc khi di chuyển trên cao tốc.

Phía trước xe được trang bị kính chắn gió chỉnh điện với hành trình khoảng 120 mm. Người lái có thể hạ kính khi di chuyển trong đô thị hoặc nâng cao để tăng khả năng chắn gió khi chạy ở tốc độ cao.

Không gian chứa đồ dưới yên có dung tích 22 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm Full Face và được tích hợp đèn chiếu sáng. Ngoài ra, khu vực phía trước cũng có thêm các hộc chứa đồ, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Hệ thống treo gồm phuộc trước Upside Down (USD) đường kính 41 mm, hành trình 120 mm, kết hợp với phuộc đơn phía sau sử dụng cơ cấu Pro-Link. Hệ thống phanh trước gồm hai đĩa đường kính 310 mm, đi cùng cùm phanh Radial Mount 4 piston, trong khi phía sau sử dụng đĩa đơn 240 mm. Forza 750 2027 tiếp tục sử dụng bánh trước 17 inch với lốp 120/70-R17 và bánh sau 15 inch đi kèm lốp 160/60-R15.

Tại Vương quốc Anh, Honda Forza 750 2027 được công bố với giá 10.699 bảng Anh, tương đương khoảng 381 triệu đồng nếu quy đổi sang tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)