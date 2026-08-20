Honda trình làng xe ga tiết kiệm xăng mới, giá từ 46 triệu đồng

Sundiro Honda vừa giới thiệu mẫu xe tay ga Honda NS125RX tại thị trường Trung Quốc, hướng tới nhu cầu vận hành linh hoạt trong đô thị.

Honda NS125RX sở hữu kiểu dáng góc cạnh, dứt khoát. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha kép lấy cảm hứng từ phong cách của các mẫu xe thể thao. Đèn xi-nhan được thiết kế thanh mảnh, trong khi cụm đèn hậu tạo hình ba chiều, góp phần tạo diện mạo hiện đại và mạnh mẽ cho mẫu xe.

Xe được trang bị động cơ eSP, xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 124 cc, làm mát bằng không khí. Động cơ cho công suất tối đa 7 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực, tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Theo công bố của Honda, NS125RX có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,9 lít/100 km, tương đương 52,5 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC. Bình nhiên liệu dung tích 5,7 lít, trong khi tốc độ tối đa đạt 88 km/h. Xe cũng được trang bị hệ thống Idling Stop kết hợp công nghệ ACG Silent Start nhằm tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn khi khởi động.

Tại Trung Quốc, Honda NS125RX có hai phiên bản CBS và ABS. Bản ABS sử dụng hệ thống phanh NISSIN, đi kèm đĩa phanh trước đường kính 220 mm. Trong khi đó, bản CBS được trang bị phanh đĩa phía trước, phanh cơ phía sau và hệ thống CBS.

Cả hai phiên bản đều sử dụng lốp không săm với kích thước 90/90-12 ở bánh trước và 100/90-10 ở bánh sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau.

Honda NS125RX có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.767 x 683 x 1.115 mm, chiều dài cơ sở 1.246 mm. Xe có trọng lượng 106 kg, chiều cao yên 770 mm và khoảng sáng gầm 132 mm. Các thông số này giúp mẫu xe hướng tới khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Bên cạnh thiết kế và động cơ, NS125RX được trang bị một số tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Cốp chứa đồ dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm full-face, bên cạnh hốc chứa đồ phía trước và móc treo đồ. Xe cũng được trang bị khóa thông minh Smart Key.

Tại Trung Quốc, Honda NS125RX có giá khởi điểm 11.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 46,6 triệu đồng khi quy đổi. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí nếu mẫu xe được đưa sang những thị trường khác.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)