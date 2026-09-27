Mỹ chuẩn bị thay đổi chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, xe xăng hưởng lợi thế nào?

(GLO)- Ngày 26-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới, theo hướng giảm đáng kể yêu cầu đối với các nhà sản xuất ô tô, giúp tạo thêm dư địa cho các dòng xe sử dụng động cơ xăng, diesel tại thị trường Mỹ.

Trọng tâm của chính sách là chương trình Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp (CAFE), trong đó các hãng phải đáp ứng mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình đối với toàn bộ đội xe du lịch và xe tải nhẹ bán ra.

Việc hạ chuẩn không có nghĩa mọi xe xăng đều được phép tiêu thụ nhiên liệu ở một mức cố định, mà giúp các hãng bớt áp lực phải nâng hiệu suất trung bình của danh mục sản phẩm.

Dây chuyền sản xuất ô tô của hãng Ford (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phương án NHTSA công bố, mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của đội xe hạng nhẹ có thể đạt khoảng 34,5 dặm/gallon (mpg) vào năm 2031, thấp hơn đáng kể mức khoảng 50,4 mpg theo lộ trình được chính quyền ông Biden thiết lập.

NHTSA đề xuất mức tăng tiêu chuẩn chỉ 0,5% mỗi năm đến đời xe 2026 và 0,25% mỗi năm từ 2027 đến 2031.

Với các nhà sản xuất, yêu cầu thấp hơn có thể làm giảm động lực phải cải thiện hiệu suất nhiên liệu của toàn bộ danh mục, qua đó tạo thêm khả năng duy trì những mẫu xe động cơ đốt trong có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn.

Đây cũng là lý do chính sách mới được xem là có lợi hơn cho xe xăng so với lộ trình trước đó, vốn đặt yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu ngày càng cao và khiến các hãng phải tìm thêm phương án như xe điện để đáp ứng mức trung bình của đội xe.

NHTSA ước tính phương án đề xuất có thể giúp giảm khoảng 930 USD chi phí ban đầu của mỗi xe mới, nhưng lượng nhiên liệu tiêu thụ của đội xe Mỹ có thể tăng khoảng 100 tỷ gallon đến năm 2050, kéo theo khoảng 185 tỷ USD chi phí nhiên liệu và lượng phát thải CO2 tăng khoảng 5% so với phương án duy trì các yêu cầu trước đó.

Với thay đổi này, các hãng có thêm dư địa sản xuất và bán xe động cơ đốt trong mà không phải chịu mức áp lực tiết kiệm nhiên liệu như theo lộ trình cũ.

Trong khi đó, người mua có thể hưởng lợi nếu chi phí sản xuất thấp hơn được phản ánh vào giá xe, nhưng những mẫu xe tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn cũng có thể làm tăng chi phí sử dụng trong suốt vòng đời.