"Ngựa chiến" Honda NT1100 2027 trình làng, sở hữu loạt trang bị cao cấp

Honda định vị NT1100 là mẫu mô tô touring đường trường, tập trung vào khả năng vận hành trên đường nhựa, sự thoải mái khi di chuyển quãng đường dài và khả năng chở hành lý. So với dòng Africa Twin, NT1100 không hướng đến khả năng vận hành trên địa hình.

Phiên bản NT1100 2027 tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 1.084 cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị hệ thống phân phối khí Unicam 8 van. Động cơ cho công suất tối đa 102 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 112 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Động cơ sử dụng trục khuỷu lệch 270 độ, tạo khoảng thời gian đánh lửa không đều và mang đến âm thanh đặc trưng của động cơ hai xi-lanh. Để cải thiện khả năng vận hành ở dải vòng tua thấp và trung bình, Honda điều chỉnh hệ thống nạp với đường kính ống nạp hộp gió tăng từ 25 lên 33 mm, trong khi phễu nạp được kéo dài thêm 65 mm. Trục khuỷu và thanh truyền cũng được thiết kế lại, còn piston được tăng chiều dài thêm 0,4 mm.

Honda tiếp tục cung cấp NT1100 với hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 6 cấp và hộp số DCT ly hợp kép 6 cấp. Xe sử dụng hệ thống bướm ga điện tử ride-by-wire, trong khi phiên bản số sàn được trang bị bộ ly hợp assist & slipper.

Theo công bố của Honda, NT1100 có tốc độ tối đa 200 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu 5,0 lít/100 km theo chu trình WMTC. Một trong những trang bị đáng chú ý trên xe là bộ đo lường quán tính IMU 6 trục, có khả năng liên tục thu thập dữ liệu về góc nghiêng, chuyển động chúi và ngẩng cũng như chuyển động quay của xe.

Dữ liệu từ IMU được sử dụng để điều khiển hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC với ba mức điều chỉnh và khả năng tắt hoàn toàn. Xe đồng thời được trang bị hệ thống kiểm soát bốc đầu, ABS khi vào cua và hệ thống phát hiện bánh sau bị nhấc khỏi mặt đường nhằm tăng cường khả năng kiểm soát trong quá trình vận hành.

NT1100 có ba chế độ lái cài đặt sẵn gồm Urban, Rain và Tour. Ngoài ra, hai chế độ User cho phép người lái tự thiết lập và kết hợp các thông số về công suất động cơ, phanh động cơ và kiểm soát lực kéo theo nhu cầu sử dụng.

Các chức năng trên xe được điều khiển thông qua màn hình TFT cảm ứng 6,5 inch. Cụm đồng hồ hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng thời cung cấp ba giao diện hiển thị khác nhau. Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn có hệ thống ga tự động, tay nắm sưởi, cổng USB, ổ cắm 12V, đèn báo rẽ tự động tắt và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp. Khi người lái phanh gấp, hệ thống có thể tự động kích hoạt đèn báo để cảnh báo các phương tiện phía sau.

Honda tiếp tục trang bị cho NT1100 kính chắn gió có 5 vị trí điều chỉnh, với phạm vi thay đổi 167 mm. Kính có thể được điều chỉnh bằng một tay ngay khi người lái đang ngồi trên xe. Chắn bùn trước được kéo dài thêm 150 mm về phía sau nhằm hạn chế nước và bùn bắn lên thân xe.

Chiều cao yên xe được duy trì ở mức 820 mm. Phần yên phía sau được mở rộng thêm 20% so với phiên bản trước, hướng đến việc cải thiện sự thoải mái cho hành khách trong những hành trình dài. Xe cũng được trang bị sẵn hai thùng hành lý bên, phục vụ nhu cầu chứa đồ khi đi đường dài.

Về kết cấu, NT1100 sử dụng khung thép dạng semi-double-cradle kết hợp khung phụ bằng nhôm. Xe có chiều dài cơ sở 1.535 mm, góc cổ lái 26,5 độ, trail 108 mm và khoảng sáng gầm 175 mm. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc USD Showa đường kính 43 mm, hành trình 150 mm. Phía sau là giảm xóc đơn kết hợp cơ cấu liên kết Pro-Link, với hành trình 150 mm.

Phiên bản cao cấp nhất của dòng xe là NT1100 DCT Electronic Suspension, kết hợp hộp số DCT với hệ thống treo bán chủ động Showa EERA. Hệ thống này sử dụng dữ liệu từ ECU, IMU và cảm biến hành trình phuộc để tự động điều chỉnh lực giảm chấn dựa trên tốc độ, điều kiện vận hành và bề mặt đường. Honda cho biết hệ thống có thể thực hiện các điều chỉnh trong khoảng 15 mili giây.

Tải trước lò xo phía sau có thể điều chỉnh 24 cấp và người dùng có thể thực hiện thao tác này ngay khi xe đang vận hành. Hệ thống treo bán chủ động là trang bị khác biệt chính trên phiên bản cao cấp so với các cấu hình còn lại.

Hệ thống phanh trước của NT1100 gồm hai đĩa phanh đường kính 310 mm kết hợp heo phanh 4 piston gắn hướng tâm. Phía sau sử dụng đĩa phanh 256 mm và heo phanh một piston.

Trọng lượng xe ở trạng thái sẵn sàng vận hành lần lượt là 238 kg đối với bản số sàn, 248 kg với bản DCT và 249 kg với bản DCT Electronic Suspension. Hai thùng hành lý tiêu chuẩn không được tính vào các con số trên, với tổng trọng lượng khoảng 12 kg.

Honda chưa công bố giá bán của NT1100 2027. Hiện phiên bản 2026 được bán tại châu Âu với giá khởi điểm từ 14.890 euro, tương đương gần 445 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)