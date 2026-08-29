Royal Enfield hồi sinh Himalayan 411 theo cách mới: Động cơ 443 cc, hộp số 6 cấp

Royal Enfield được cho là sẽ đưa Himalayan 440 ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 9/2026, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích một mẫu adventure đơn giản, dễ sử dụng và có giá bán dễ tiếp cận hơn Himalayan 450.

Himalayan 440 được phát triển dựa trên nền tảng của Scram 440 nhưng mang thiết kế và cấu hình thiên về địa hình, gợi nhớ Himalayan 411 trước đây. Mẫu xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn LS440, dung tích 443 cc, làm mát bằng không khí và dầu, cho công suất 25,4 mã lực tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn 34 Nm tại 4.000 vòng/phút.

So với Himalayan 411, thay đổi đáng chú ý là hộp số 6 cấp thay cho 5 cấp. Cấp số cao hơn được kỳ vọng giúp động cơ giảm vòng tua khi chạy đường dài, cải thiện sự thoải mái trên cao tốc.

Himalayan 440 nhiều khả năng sử dụng bánh trước 21 inch và bánh sau 17 inch, kết hợp vành nan hoa. Đây là cấu hình phù hợp với địa hình hơn Scram 440, vốn sử dụng bánh trước 19 inch. Hệ thống treo dự kiến gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau.

Chiều cao yên được cho là khoảng 800 mm, thấp hơn đáng kể so với mức 825 mm của Himalayan 450. Mẫu xe cũng được kỳ vọng có ABS có thể chuyển đổi và cụm điều hướng Tripper, nhưng không trang bị màn hình TFT, các chế độ lái hay kiểm soát lực kéo.

Về giá bán, truyền thông Ấn Độ dự đoán Himalayan 440 sẽ có giá khoảng 230.000-260.000 rupee, tương đương khoảng 63-71 triệu đồng. Mức giá này sẽ đặt mẫu xe giữa Scram 440 và Himalayan 450.

Sự xuất hiện của Himalayan 440 được xem là nỗ lực của Royal Enfield nhằm lấp khoảng trống mà Himalayan 411 để lại sau khi ngừng sản xuất. Trong khi Himalayan 450 hướng tới nhóm khách hàng cần hiệu suất và công nghệ cao hơn, Himalayan 440 tập trung vào sự đơn giản, khả năng vận hành địa hình và mức giá dễ tiếp cận.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)