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Những điều kiện nào để trạm sạc xe điện tham gia mua bán điện trực tiếp?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Vietnamnet, Chinhphu, Bộ Công Thương)

EVN cho biết pháp luật hiện hành không đặt thêm yêu cầu riêng về tổng công suất hoặc tính độc lập của phụ tải đối với trạm, trụ sạc và tủ đổi pin xe điện khi xác định đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa làm rõ việc xác định trạm, trụ sạc điện và tủ đổi pin xe điện thuộc đối tượng áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông điện ngày càng tăng.

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Khách hàng sử dụng điện cho trạm, trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện thuộc diện mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia. Ảnh internet

Theo EVN, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trước đó đề nghị có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí nhận diện, phân loại loại hình này. EVNSPC cho rằng cần làm rõ quy mô tổng công suất của trạm, trụ sạc, điều kiện về tính độc lập của phụ tải và các yêu cầu kỹ thuật liên quan để việc áp dụng được thống nhất.

Giải đáp vấn đề này, EVN dẫn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 57/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 243/2026/NĐ-CP.

Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng điện lớn thuộc diện mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia bao gồm khách hàng sử dụng điện cho trạm, trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ sạc điện cho phương tiện giao thông sử dụng điện.

Các khách hàng thuộc nhóm này mua điện từ Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực và các đơn vị bán lẻ điện, với cấp điện áp đấu nối từ 22 kV trở lên. Việc xác định đối tượng áp dụng được căn cứ vào các điều kiện về khách hàng sử dụng điện lớn, mục đích sử dụng điện, đơn vị cung cấp điện và cấp điện áp đấu nối theo quy định hiện hành.

Nghị định không quy định thêm tiêu chí riêng về tổng công suất của trạm, trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện hoặc yêu cầu phụ tải phải độc lập để xác định đối tượng áp dụng.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết đã rà soát, cập nhật các quy chuẩn về quy hoạch đô thị và nông thôn, nhà chung cư, trạm dừng nghỉ, bến xe, trong đó có nội dung liên quan đến bố trí hạ tầng trạm sạc. Thủ tướng cũng đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc và trụ sạc xe điện theo trình tự rút gọn, thời hạn hoàn thành trước ngày 30-9-2026.

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