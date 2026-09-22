Sau khi lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng, chính sách tiền lương sẽ được nghiên cứu theo hướng nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 8%, áp dụng với hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cùng với đó, chính sách tiền lương đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện theo lộ trình mới.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 4-9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, đã ký Quyết định số 124/QĐ-BCĐCCTLBHXH ban hành kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ chuẩn bị các phương án cụ thể để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, đồng thời xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nội dung nghiên cứu không chỉ tập trung vào một mức lương cụ thể mà bao gồm mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở, các bảng lương, chế độ phụ cấp và cơ chế tiền lương đối với các nhóm đối tượng thuộc từng ngành, lĩnh vực.

Các bộ, ngành cũng được yêu cầu tổng kết quá trình thực hiện chính sách tiền lương từ khi Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành năm 2018, chỉ ra những bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế quản lý.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Bộ sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, đồng thời chuẩn bị các phương án cụ thể để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình.

Đối với khu vực công, việc cải cách tiền lương được đặt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế. Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ở khu vực sản xuất, kinh doanh, chính sách tiền lương tiếp tục được hoàn thiện theo hướng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, giải phóng sức sản xuất và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Theo kế hoạch mới được ban hành, từ tháng 8 đến tháng 10-2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án. Tháng 1-2027 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; tháng 2-2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tháng 3-2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để làm cơ sở đề xuất chính sách phù hợp với Việt Nam.