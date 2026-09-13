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Grab gửi thông báo quan trọng tới tài xế trước làn sóng đòi tắt ứng dụng

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H.M (theo tuoitre, vietnamnet)

(GLO)- Grab khẳng định tài xế có quyền chủ động tắt ứng dụng, lựa chọn thời gian và khu vực hoạt động.

Trong thông báo gửi các tài xế, Grab cho biết ghi nhận một số băn khoăn của lái xe về việc lo ngại tài khoản bị ảnh hưởng bởi một số thông tin sai lệch, giả mạo được lan truyền giả danh Grab.

Grab hoàn toàn không áp dụng bất kỳ hình thức chế tài nào, bao gồm cả việc khóa tài khoản, trong trường hợp lái xe lựa chọn tạm ngừng hoạt động với Grab. “Sự chủ động về việc tắt mở ứng dụng, thời gian hoạt động trên nền tảng hoàn toàn thuộc quyền quyết định của quý đối tác. Đối tác hãy chủ động lựa chọn khung giờ và khu vực hoạt động phù hợp để đảm bảo vận hành hiệu quả" - Grab nêu trong thông báo.

Thông báo được gửi trong bối cảnh trên nhiều hội nhóm mạng xã hội đang lan truyền lời kêu gọi tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng trong 2 ngày 12 và 13-9. Tài xế cho rằng, giá cước thấp trong khi các khoản phí, chiết khấu và chi phí vận hành khiến thu nhập thực nhận giảm.

Theo Grab, việc tạm ngừng hoạt động của tài xế khác với các trường hợp bị xử lý do vi phạm.

Grab cho biết chỉ áp dụng việc ngưng quyền sử dụng ứng dụng trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm các quy định của bộ quy tắc ứng xử hiện hành.

Trường hợp tài khoản lâu ngày không hoạt động, các lái xe liên hệ bộ phận hỗ trợ để được hướng dẫn bổ sung lại tài liệu liên quan để tiếp tục hoạt động.

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Thông báo hỗ trợ tài xế của Grab. Ảnh: Grab

Cùng với nội dung về quyền chủ động tắt ứng dụng, Grab cũng đưa ra cảnh báo đối với một hành vi khác.

Theo thông báo, nếu đối tác sử dụng ứng dụng Grab để đặt đơn hàng/chuyến xe nhưng không có mục đích sử dụng dịch vụ, làm ảnh hưởng đến các đối tác khác của Grab, tài xế có thể bị tạm ngừng quyền sử dụng ứng dụng Grab Driver theo Bộ quy tắc ứng xử đã ký kết.

Điều này được Grab nêu riêng trong phần “Quan trọng”, cho thấy doanh nghiệp phân biệt giữa việc tự nguyện tạm ngừng hoạt động với những hành vi mà nền tảng xác định là vi phạm quy định.

Grab cho biết tiếp tục tiếp nhận và xem xét các báo cáo hợp lệ của đối tác liên quan đến những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, như trường hợp sự cố an ninh, an toàn, đơn ảo hoặc bị cản trở chuyến đi.

Grab cũng cho biết nếu tài xế gặp các sự cố khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành, doanh nghiệp sẽ kiểm tra, xác minh và có thể áp dụng chính sách hỗ trợ, miễn trừ chế tài phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi và thu nhập của đối tác.

Tài xế có thể báo cáo sự việc thông qua Trung tâm Trợ giúp trên ứng dụng Grab Driver hoặc các kênh báo cáo được Grab cung cấp. Grab cho biết ưu tiên hỗ trợ và xử lý 24/7 đối với những trường hợp được báo cáo.

Ngoài ra, vào cuối ngày, tài xế có thể gửi báo cáo nếu bị ảnh hưởng đến các tỷ lệ hoặc chương trình thưởng.

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