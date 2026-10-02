Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển Đường sắt Việt Nam (1881-2026); 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2026).

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình không chỉ kiến tạo nên những cung đường, mà còn vun đắp nên những giá trị cốt lõi mang tính bền vững: An toàn - Chất lượng - Đoàn Kết - Kỷ cương - Đổi mới.

Với sứ mệnh gìn giữ và phát triển hạ tầng giao thông đường sắt quốc gia, công ty luôn tiên phong trong quản lý, bảo trì và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, đảm bảo từng chuyến tàu vận hành an toàn, thông suốt, kết nối mọi miền Tổ quốc.

Lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ. Ảnh: Phi Long

Hiện nay, công ty đang quản lý hơn 203 km đường sắt, 560 cầu cống, 2 hầm đường sắt cùng hệ thống đường ngang trải dài qua 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Với hơn 555 cán bộ, công nhân viên và người lao động, thời gian tới, công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần xây dựng ngành Đường sắt Việt Nam ngày càng phát triển.

Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình gắn biển công trình chào mừng. Ảnh: Phi Long

Trước đó, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức Lễ gắn biển chào mừng hoàn thành công trình sửa chữa đường sắt đoạn từ Km8+650 đến Km9+650; sửa chữa cầu tại Km3+398 và cầu tại Km4+394; sửa chữa, nâng cấp hệ thống ke ga và cải tạo hệ thống ghi, đường ga Quy Nhơn thuộc tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn với tổng mức đầu tư hơn 53,3 tỷ đồng, do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư.

Trong đó, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình thi công nhiều gói thầu quan trọng với tổng giá trị hơn 30,6 tỷ đồng.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đạt thành tích xuất sắc trong suốt quá trình thi công dự án. Ảnh: Phi Long

Dịp này, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc công ty vì đạt thành tích xuất sắc trong suốt quá trình thi công công trình.