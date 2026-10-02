Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn 2

(GLO)- Công ty CP Đầu tư và xây dựng Bình Định (BINCO) có trụ sở tại phường Quy Nhơn Bắc vừa được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận làm chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), với tổng vốn hơn 1.433 tỷ đồng.

Thông tin này được đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) cho biết vào ngày 1-10.

Khu công nghiệp Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai). Ảnh: bicons.vn

Theo đó, dự án có diện tích khoảng 108,94 ha, được thực hiện tại khu quy hoạch Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai).

Trong tổng diện tích này, đất xây dựng nhà máy khoảng 69,4 ha, đất cây xanh hơn 14 ha, đất giao thông hơn 15 ha cùng các loại đất phục vụ công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và chức năng khác.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.433 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của BINCO hơn 214 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Thời gian thực hiện từ quý III/2026 đến quý II/2029.

Dự án được chia thành 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 có diện tích khoảng 64,7 ha, thực hiện từ quý III/2027 đến quý IV/2028. Nhà đầu tư sẽ hình thành khoảng 56 ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng để cho thuê lại, gồm các khu A, B, C, D, E và lô F1.

Theo yêu cầu, BINCO phải đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu, tổ chức nghiệm thu, bảo đảm đủ điều kiện đưa từng hạng mục vào khai thác để thu hút dự án thứ cấp theo phương thức cuốn chiếu.

Phân kỳ 2 có diện tích hơn 44 ha. Từ quý I đến quý II/2028, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục và giải phóng mặt bằng; từ quý III/2028 đến quý II/2029 thi công, hoàn thiện, nghiệm thu để hoàn thành toàn bộ dự án.

Phân kỳ này bổ sung khoảng 13,3 ha đất xây dựng nhà máy, kho tàng có hạ tầng để cho thuê lại, gồm lô F2 và các lô thuộc khu G. Đồng thời, nhà đầu tư phải hoàn thiện đất dịch vụ, cơ sở lưu trú công nhân, đất an ninh, bãi đỗ xe, cây xanh cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông còn lại theo quy hoạch được duyệt.

Trong quá trình triển khai, BINCO phải duy trì vốn chủ sở hữu bố trí cho dự án không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; bảo đảm các chỉ tiêu về dư nợ vay, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp và huy động đủ vốn theo tiến độ. Việc phân bổ vốn cho các dự án khác cũng không được làm giảm phần vốn chủ sở hữu phải bố trí cho dự án này.

Đối với các dự án thứ cấp, nhà đầu tư phải tuân thủ định hướng ngành nghề theo quy hoạch, không thu hút các ngành nghề nhạy cảm về môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm cao theo quy định.

BINCO thành lập ngày 1-9-2010, trụ sở tại số 338 Lạc Long Quân, phường Quy Nhơn Bắc. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Theo Sở Tài chính, Dự án Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) là 1 trong 4 dự án tỉnh thu hút từ ngày 25 đến 30-9, với tổng vốn hơn 3.308 tỷ đồng.

3 dự án còn lại gồm: Khu dân cư phía Nam Đề Gi, Cát Tiến của Liên danh Công ty Việt Ý Hà Nội Center - Xây dựng Việt Ý, vốn 1.045,16 tỷ đồng; Cụm công nghiệp Mỹ An của Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Gia Lai, vốn 660 tỷ đồng và Cụm công nghiệp An Khê (phần mở rộng) của Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên, vốn 170 tỷ đồng.