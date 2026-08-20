Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2: Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận

(GLO)- UBND phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tăng cường vận động, thuyết phục người dân sớm bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2.

Yên tâm nơi ở mới, đồng thuận di dời

Những ngày này, tại Khu tái định cư (TĐC) Nhơn Thọ (tổ dân phố Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam), không khí xây dựng nhà ở diễn ra khẩn trương. Hàng trăm hộ dân ở xóm Nam Viên (tổ dân phố Nhơn Thọ) có đất, nhà ở bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa - giai đoạn 2 đã đến nhận đất, xây dựng nhà ở.

Nhiều hộ dân tại xóm Nam Viên đã đến thực địa Khu tái định cư Nhơn Thọ nhận đất, xây dựng nhà ở. Ảnh: V.L

Có mặt tại Khu TĐC Nhơn Thọ để giám sát thợ xây dựng căn nhà mới, ông Nguyễn Văn Hà (xóm Nam Viên) cho biết, gia đình ông có đất và nhà ở bị thu hồi toàn bộ để thực hiện dự án. Gia đình ông được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng và giao lô đất 200 m² tại Khu TĐC Nhơn Thọ để xây dựng nhà ở.

“Được UBND phường tuyên truyền, giải thích cụ thể, gia đình tôi đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Rời nơi ở đã gắn bó hàng chục năm cũng có chút bồi hồi, nhưng nơi ở mới đầy đủ hạ tầng, gần trung tâm phường hơn nên gia đình tôi yên tâm” - ông Hà chia sẻ.

Tương tự, gia đình ông Huỳnh Tấn Hùng có hơn 1.475 m² đất và căn nhà diện tích xây dựng hơn 157 m² bị thu hồi để thực hiện dự án. Gia đình ông được bồi thường, hỗ trợ hơn 3,1 tỷ đồng và bố trí một lô đất 200 m² tại Khu TĐC Nhơn Thọ. Hiện gia đình ông đã mở móng, khẩn trương xây dựng căn nhà mới.

Theo ông Hùng, người dân đồng thuận với chủ trương mở rộng KCN Nhơn Hòa, tranh thủ xây dựng nhà mới để sớm bàn giao mặt bằng. Ngoài bồi thường, hỗ trợ theo quy định, Nhà nước còn hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nên bà con yên tâm.

Đại diện Công ty TNHH đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa, chủ đầu tư Dự án KCN Nhơn Hòa - giai đoạn 2, cho biết, đơn vị luôn phối hợp với UBND phường An Nhơn Nam trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; kịp thời chuyển kinh phí để địa phương chi trả khi phương án được phê duyệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Gỡ từng nút thắt, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng

Theo UBND phường An Nhơn Nam, Dự án xây dựng KCN Nhơn Hòa - giai đoạn 2 có tổng diện tích đất thu hồi hơn 50,8 ha. Trong đó, hơn 36,2 ha là đất nông - lâm nghiệp và 14,67 ha đất có nhà ở.

Chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Nhơn Hòa - giai đoạn 2 hỗ trợ phương tiện, máy móc để cùng người dân tháo dỡ nhà cửa, san gạt mặt bằng. Ảnh: V.L

Đến cuối tháng 7-2026, địa phương đã hoàn thành bàn giao hơn 36,2 ha đất nông - lâm nghiệp cho chủ đầu tư. Đây là phần diện tích lớn, tạo điều kiện quan trọng để dự án từng bước triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Đối với 14,67 ha đất có nhà ở, có 155 hộ dân xóm Nam Viên bị ảnh hưởng. Đây là phần việc phức tạp hơn bởi liên quan trực tiếp đến nhà ở, đời sống và quá trình di dời, TĐC của người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND phường An Nhơn Nam tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ; đồng thời rà soát, giải quyết từng trường hợp còn có ý kiến, kiến nghị. Đến nay, UBND phường đã chi trả cho 128 hộ, với tổng giá trị 186,7 tỷ đồng; còn 27 hộ chưa đồng ý nhận tiền, với tổng trị giá 17,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam - cho biết: Địa phương tập trung xử lý các ý kiến, kiến nghị của những hộ chưa nhận tiền, nhất là các vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng công trình; phấn đấu bàn giao toàn bộ hơn 50,8 ha mặt bằng cho chủ đầu tư trong đầu quý IV-2026. Đồng thời, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ chưa nhận tiền thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC; các hộ đã nhận tiền sớm bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, UBND phường An Nhơn Nam tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân đến thực địa Khu TĐC Nhơn Thọ nhận đất, xây dựng nhà ở mới; phối hợp giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình di dời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.