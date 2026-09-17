Gia Lai: Tìm kiếm thân nhân trẻ em lang thang tên Lê Minh Triết

(GLO)- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tìm kiếm thân nhân của em Lê Minh Triết, là trẻ lang thang được tiếp nhận từ UBND phường Thống Nhất vào ngày 12-8.

Theo thông tin từ Trung tâm, em Lê Minh Triết (nam) sinh năm 2011. Thông tin về dân tộc và địa chỉ của em hiện chưa được xác định.

Em Lê Minh Triết. Ảnh: ĐVCC

Nhằm hỗ trợ tìm kiếm thân nhân của em Lê Minh Triết, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân quan tâm, phối hợp cung cấp thông tin liên quan.

Mọi thông tin xin liên hệ gửi về Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (số 61 đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 5, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 02693.868.000 hoặc 0906.752.476).