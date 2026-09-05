Chia buồn: Cụ bà Nguyễn Thị Ở, hưởng thượng thọ 89 tuổi

Được tin thân mẫu anh Tô Đình Tuân là cụ bà NGUYỄN THỊ Ở, sinh năm 1938 (Mậu Dần), nguyên quán: thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, pháp danh: Nghiêm Tịnh; Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã từ trần lúc 9 giờ 45 phút, ngày 3 tháng 9 năm 2026 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 89 tuổi.
Linh cữu quàn tại: Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh).
Lễ nhập quan: 17 giờ, ngày 3-9-2026 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ). Lễ động quan: 16 giờ, ngày 5-9-2026 (nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ). An táng tại thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai.
Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên cơ quan Báo và PT-TH Gia Lai chân thành chia buồn cùng anh Tô Đình Tuân và gia đình.