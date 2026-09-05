Chia buồn: Cụ bà Nguyễn Thị Ở, hưởng thượng thọ 89 tuổi

(GLO)- Cơ quan Báo và PT-TH Gia Lai xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình anh Tô Đình Tuân - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và PT-TH TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh; nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Được tin thân mẫu anh Tô Đình Tuân là cụ bà NGUYỄN THỊ Ở, sinh năm 1938 (Mậu Dần), nguyên quán: thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, pháp danh: Nghiêm Tịnh; Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã từ trần lúc 9 giờ 45 phút, ngày 3 tháng 9 năm 2026 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 89 tuổi.

Linh cữu quàn tại: Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh).

Lễ nhập quan: 17 giờ, ngày 3-9-2026 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ). Lễ động quan: 16 giờ, ngày 5-9-2026 (nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ). An táng tại thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai.

Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên cơ quan Báo và PT-TH Gia Lai chân thành chia buồn cùng anh Tô Đình Tuân và gia đình.