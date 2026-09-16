Phá gần 4.900 m² rừng tự nhiên, một người ở Gia Lai bị phạt 400 triệu đồng

(GLO)- Ngày 16-9, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) xác nhận, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đăng Phúc (57 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai) về hành vi phá rừng.

Theo quyết định, ông Phúc đã phá 4.896 m² rừng tự nhiên thường xanh nghèo, chức năng sản xuất tại lô 9a, khoảnh 3, tiểu khu 245, xã Xuân An.

Hành vi này vi phạm quy định tại Nghị định số 146/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Với vi phạm trên, ông Phúc bị phạt tiền 400 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng tịch thu 1 máy cưa xăng cầm tay và 1 chiếc rựa là phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Phá rừng trái phép, một cá nhân ở tỉnh Gia Lai bị phạt 400 triệu đồng. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Gia Lai cũng buộc ông Phúc trồng lại rừng trên 4.896 m² bị thiệt hại, bằng các loài cây bản địa gồm muồng đen và sao xanh tại chính khu vực vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 12 tháng kể từ ngày nhận quyết định, thực hiện trong vụ trồng rừng kế tiếp.

Theo quyết định xử phạt, vụ việc được Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Cát lập biên bản vi phạm hành chính ngày 26-8-2026. Cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và không phát sinh số lợi bất hợp pháp.

UBND tỉnh yêu cầu ông Lê Đăng Phúc nghiêm chỉnh chấp hành quyết định. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện thực hiện, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.